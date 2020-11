Megkérdeztük olvasóinkat, hogy élik meg a vásárlási idősávot

A kormány új szabályozása szerint ebben az idősávban csak az idősek mehetnek élelmiszerüzletbe, drogériába, vagy gyógyszertárba. Az intézkedésnek azonban nem mindenki örül.

Alig pár autó állt csak a tatabányai Interspar parkolójában csütörtökön 9 és 11 óra között, a Fő téren is csak kevesen sétáltak. A pékség üvegablakán keresztül is jól látszott, hogy bent üres az üzlet. Ahogy közeledett a 11 óra a járókelők is megszaporodtak, már többen is várakoztak a drogéria előtt. Egy fiatalabb férfi rutinból próbált bemenni a fotocellás ajtón, de a biztonsági őr türelemre intette. Mint mondta: még 7 perc volt vissza az idősek idősávjából.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kormány az első hullámhoz hasonlóan november 24-e keddtől ismét bevezette az idősek idősávját a drogériákban, az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban. A tavaszi szabályozáshoz hasonlóan délelőtt 9 és 11 óra között most is csak az idősek tartózkodhatnak ezekben az üzletekben. A változás most annyi, hogy a 65 év felettiek a védett idősávon kívül is bármikor szabadon látogathatják az üzleteket.

Az intézkedés már tavasszal is megosztotta a közvéleményt. Pekó László, a Co-op Hungary igazgatósági elnöke akkor arról beszélt, hogy komolyan sújtotta a boltokat a 65 év felettieknek fenntartott, 9–12 órás idősáv. A délelőtti órákban akár a felére is visszaesett az árbevétel, tizenegy és dél között alig volt vásárló, ezt pedig a délutáni órákban tapasztalt növekedés nem mindig kompenzálta.A korlátozás különösen hétvégén okozott gondot, főként azokon a településeken, ahol a bolt eleve délig tartott volna nyitva.

A kereskedők szerint a helyzet most sem jobb. Lork Gábor, az egyik tatabányai kis élelmiszerbolt üzletvezetője elmondta, hogy a 2 órás sávban összesen 2 idősebb jött vásárolni.

– Nekünk ez kiesett idő, két órán keresztül szinte nulla a forgalmunk. Főleg úgy, hogy az idősek máskor is nyugodtan vásárolhatnak – mondta az üzletvezető. Hozzátette: tavasszal is nagy bevételkiesést jelentett az idősáv bevezetése. A délutáni forgalom pedig ezt nem képes behozni.

– A mellettünk lévő dohányboltra nem vonatkozik a szabályozás. Ha valaki nem jöhet be üdítőt, vagy kávét venni hozzánk, majd továbbmegy a dohányboltba.

Megkérdeztük a vásárlókat is, hogy élik meg a vásárlási idősáv okozta korlátokat.

Czulák Ferenc:

– Én utálom a kötöttségeket, de azért a lehetőség szerint megpróbálom betartani az előírt idősávot. Most például a drogériába jöttem le, de nagyon kevés idős volt. Annak örülök azért, hogy egy csinos fiatal hölgy szolgált ki. Viszont nekem néha már nehezen indul a nap, ezért van, hogy csak délután jutok el a boltba.

Kővári Viktória:

– Úgy gondolom, hogy az idősek védelmében ennyi áldozatot meg tudunk hozni. Kicsit korábban kelek és jövök el a boltba, vagy délután vásárolok be, de most figyelnünk kell egymásra. Most is voltam már reggel a boltban, csak a pékségbe jöttem le. Még van 8 perc 11 óráig, de nem sietek, megvárom a soromat.

Gombos Károlyné, Rozália:

– Szerintem most, ebben a helyzetben mindenkinek alkalmazkodnia kell. Reggel elmegyek a kutyusommal sétálni, és csak utána megyek csak a boltba vásárolni. Annak azonban örülök, hogy most máskor is mehetünk boltba. A lakásomhoz közeli pékségbe ugyanis este 6 órakor hoznak friss zsemlét.