Megjárta a poklok poklát Ászár legidősebb embere

Kényszermunkára sok embert vittek a II. világháborúban és utána is a Szovjetunióba, de csak kevesen értek onnan haza. A szerencsések közé tartozott Kiss József, aki valóban megjárta a poklok poklát.

Tasson született, s április 10-én tölti be 95. életévét. Hat testvére után ő lett családjuk legkisebb tagja. Bár jó tanuló volt, de anyagi okok miatt nem okosodhatott tovább. Tizennégy évesen juhászbojtár lett, egy 360 birkából álló nyájra vigyázott. Hat éven át nyaranta ő is legeltetett, télen pedig etetett.

Szó szerint így fogalmazott élete ezen szakaszát felidézve, majd elmondta, hogy húszéves volt, amikor behívták katonának. Ma is emlékszik rá, hogy vasárnap kapott fegyvert, egyenruhát csak jóval később. Sokáig kedvezően alakultak a dolgok, mert parancsnokuk nem engedte, hogy „éles” helyzetbe kerüljenek, aztán amikor visszavonulóban voltak ők is, Ausztria területén fogságba estek 1944. április elsején.

Néhány nap múlva összeverték, összerugdosták, mert megtalálták nála naplóját, s azt hitték az oroszok, hogy az abban szereplő településeken robbantani akart. Természetesen esze ágában sem volt. Arra sem gondolt, hogy az Alpokaljától Konstancába viszik, ahol 15 évnyi javító-nevelő kényszermunkára ítélik, melynek letöltését Kazahsztánban rendelték el számára.

Ott, felvidéki magyarokkal együtt több kolhozban is mezőgazdasági épületeket javítottak kezdetben, majd egy rézbányába vezényelték, ahol hat éven át, háromszáz méter mélyen robotolt embertelen körülmények között.

Csak Sztálin halála után szabadult kilenc esztendő elteltét követően. Aznap ért haza, amikor a magyar válogatott 6:3-ra legyőzte az angolokat a Wembley Stadionban. Édesanyja még élt, apukája már nem. Több mint fél évtizedig Dudaron dolgozott, majd megtudta, hogy szülőfalujában postást keresnek. Őt választották, mert jól beszélt oroszul. Ma is érti a nyelvet, de már régóta nem használja.

Az 1970-es évek elején egy budapesti bútorgyárba került, majd a kisbéri malomba, ahol nyugdíjassá válásáig ugyancsak becsülettel dolgozott. Bár felesége ászári lányként nőtt fel a szomszédban, mégis messzebb találkoztak. Józsi bácsi már akkor is szerette az irodalmat, főleg a verseket. Többet írt ő is, néhányat pedig elszavalt a községi ünnepségeken.