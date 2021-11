Megint munkagépek és felmart burkolat fogadja az autósokat a csolnoki úton

A csolnoki út megmaradt 900 méterén dolgoznak. A burkolatot már felmarták, az aszfaltozás is elkezdődött. November végéig be is fejeződhet a munka.

A Magyar Falu Program keretében újul meg az 1106-os út 2+600 és 3+500 kilométerszelvények közötti szakasza – tudtuk meg Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjétől. A munkálatok már zajlanak, sőt a közelmúltban felmarták az elöregedett burkolatot és az aszfaltozás is elkezdődött.

Tavaly is munkagépek járták a települést, igaz, akkor a Magyar Falu Program finanszírozásában az 1106-os út teljes, mintegy 1,7 kilométer hosszúságú belterületi szakaszát rekonstruálták, és a vízelvezető rendszer is megújult. Idén nyáron ismét felújítás kezdődött az 1106-os úton, igaz most Dorogtól, a 10-es úti kereszteződéstől kezdve kezdték el felmarni a töredezett, hibákkal teli burkolatot. Az útvonal és a technika sajátossága miatt voltak olyan szakaszok is, mint például a csolnoki emelkedő, ahol jelzőlámpás és kézi forgalomirányítás mellett közlekedhettek a járművek.

Néhány hónap szünet után újra munkaterületté vált az út, amelyről Kolonics Péterné, csolnoki polgármester is tájékoztatta a lakosokat. Ezúttal a hiányzó kilencszáz méter hosszú szakaszt újítják fel, vagyis a VI-os akna utáni volt homokvasúti hídtól a felső buszmegállóig végzik el a rekonstrukciót.

Pécsi Norbert Sándor azt is elmondta, hogy a meglévő burkolat profilmarását követően aszfalt kötő-kiegyenlítő réteg, valamint kopóréteg kerül az útra. Az úttest két oldalán zúzottköves padkát alakítanak ki, míg a csatlakozó erdei földutakon stabilizálás céljából épült murvás burkolat a sárrázó funkció ellátására.

A vízelvezető rendszer mintegy 400 méter hosszon újul meg szikkasztó jellegű földmedrű árok kialakításával (20 méter új árok, 706 méter meglévő árok tisztítása és profilrendezése) és „K” vízelvezetős szegély építésével. A kivitelező két átereszt is épít, a benzinkútnál lévő kanyarban már földbe helyezték a csövet. Ha az időjárási körülmények megfelelőek lesznek, akkor november végéig be is fejeződhet a munka.