Meghódították Európát a naszályi házaspár lekvárkülönlegességei

Jó bornak nem kell cégér, tartja a mondás, s mint kiderült, a jó lekvárnak sem! A naszályi kézműves ínyencségek a vevőknek hála számos ország konyhájába eljutottak már, öregbítve készítőik jó hírét.

Tulipános fafaragással díszített kapun keresztül jutok be a rendezett naszályi portára, ahol az udvarban igazi vidéki hangulat fogad: a fehér parasztház téglával kirakott párkányain virágcserepek, az udvarban kút áll, a kertből vidám kotkodácsolás hallatszik ki. A ház világos, otthonosan berendezett konyhájában ülök le beszélgetni Hajasné Sárkány Ágnessel és Hajas Gáborral, kézműves lekvárkészítőkkel. Kíváncsian kémlelek körbe a helyiségben: itt készülnek-e a neves finomságok?

Ágnes mosolyogva nemet int. Mint megtudom, a befőzésre immár külön helyiség szolgál, kérésemre pedig belekezd a vállalkozásuk történetébe.

– A férjem és jómagam már korábban is foglalkoztunk lekvárkészítéssel, a megismerkedésünk után aztán közösen űztük tovább ezt az akkor még csak kedvtelésnek mondható elfoglaltságot. Négy éven keresztül csak magunknak, családtagjainknak és a barátainknak főztünk, akik hosszas unszolására 2016-ban nagy lépésre szántuk el magunkat: létrehoztuk az Ízleldét. Ekkor még Tatabányán éltünk, ott vásároltunk egy kertet, hogy magunk tudjuk megtermelni az alapanyagokat, majd két éve, 2019-ben kiköltöztünk Naszályra – idézi fel a kezdeteket a háziasszony.

A házaspár amellett, hogy maga gondozza a gyümölcsfákat, többi termék alapanyagait is a saját kertjéből szedi: magról nevelt paradicsom- és paprikapalánták népesítik be tavasztól a kertjüket, ahol cukkini, padlizsán, hagyma, krumpli és megannyi zöldség várja, hogy szendvicskrém, zakuszka vagy savanyúság legyen belőle. Emellett szörpök, gyümölcslevek, és a vállalkozás másik védjegye, a Sárkány csókja chili is Naszályon „születik”.

– Kisgyerekként sokat csúfoltak a nem éppen szokványos vezetéknevem miatt, így felnőve úgy döntöttem, revansot veszek, és egy egész termékcsaládhoz adom a Sárkány nevet, ami ráadásul remekül passzol a tüzes chilijeinkhez – magyarázza nevetve Ágnes a frappáns névválasztást.

Gábort a sikerük titkáról kérdezem.

– Számomra a legjobb visszajelzést mindig a gyermekek adják, akik, mint tudjuk, mindig őszinték. Ha egy kicsi a kóstolás után azt mondja, ez a lekvár finom, akkor az bizony úgy van! Sok kisgyermekes törzsvevőnk van, aminek nagyon örülök! Titkunk nincs, az a gyümölcsökben van, amit mézédesen szedünk le a fáról, hogy aztán minden ízét és zamatát üvegbe zárjuk. Nem kell hozzá se cukor, se tartósítószer, semmi adalék – mondja.

A lekvárkülönlegességek nemcsak színtiszta gyümölcsből készülnek, de többségük cukormentes, így azokat cukorbetegek, diétázók vagy csak az egészséges étkezésre odafigyelők is bátran fogyaszthatják.

– Lekvárjainkat steviával édesítjük. Csak néhány termékünkbe teszünk egy egész kevés cukrot, például a karamellás almalekvárba, de a vásárlóink nem is hiányolják, sőt gyakran el sem hiszik, hogy valóban cukor nélkül készült az adott íz! – árulja el Ágnes.

Kiváló termékek Európa-szerte Nemcsak a család lekvárjai sikeresek, zakuszkájuk 2019-ben elnyerte az Év Kiváló Terméke díjat. Ráadásul a termékcsalád ínyencségei nemcsak Magyarországon, de külföldön is hódítanak: Németországba, Angliába, Írországba, Ausztriába, Szlovákiába, sőt a Naszályon karácsonyozó tatabányai török önkéntesek révén még Törökországba is eljutottak.

– Kis- és őstermelők vagyunk, így a szabályoknak megfelelően csak helyben árusítunk, viszont számos vevőnk visz az ország messzibb városaiban vagy más országban élő rokonainak, ismerőseinek ajándékba a portékánkból – meséli Ágnes, akitől megtudom, hogy a tatabányai Zöld Kosár piacra is járnak, és a Grammok kamrája csomagolásmentes bolt polcain is megjelentek a termékek, sőt a járványhelyzet miatt a házhozszállításba is belevágtak Naszály, Tata és Tatabánya területén, életükről közösségi oldalukon is beszámolva.

Amellett, hogy a házaspár figyel az egészségre, környezettudatos is. Üvegeiket visszaveszik, amiket így újra és újra fel tudnak használni. Csak a tetőket cserélik ki, de a régiek sem mennek a kukába, ahogy a nekik hozott, de méretben nem megfelelő befőttesüvegek sem: szorgos háziasszonyokhoz, nagymamákhoz juttatják el azokat. A csomagolásnál is az újrahasznosítás a szempontjuk, így más termékek kartondobozait, papírtáskákat, illetve szalmát, spárgát és papír alapú címkét használnak, törekedve a műanyagmentességre.

– Szeretjük a natúr, letisztult, egyben környezetbarát megjelenést, így ráadásul a vásárlókat sem terheljük a csomagolás miatt többletkiadással – mutat rá Gábor arra, hányféle szempontból előnyös a csomagolóanyagok ismételt használatbavétele.