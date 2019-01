Ilyen megható levelet kaptak a motorosok a hálás gondoskodásért

Megható levelet kaptak a Motorosok is lehetnek Angyalok jótékonysági motoros felvonulás szervezői a minap, a tavaly nyári jótékonysági felvonulásuk kapcsán.

2018 június huszonharmadikán tartották meg a már hagyományosnak mondható rendezvényüket a motorosok, amelyen ötszáznál is többen vettek részt. Az adományukkal évről évre az esztergomi Vaszary Kolos Kórházat támogatják, tavaly több mint másfél millió forintot kalapoztak össze az intézménynek.

„Az elmúlt öt évben nagyon sok értékes pillanatot éltünk át ennek a rendezvénynek köszönhetően. Minden egyes ilyen pillanatra ajándékként és visszaigazolásként tekintünk, hogy igenis, érdemes csinálni!” – írták bejegyzésükben a szervezők. A napokban újabb kellemes érzés foghatta el őket, hiszen a motoros csapat egyik tagja szívhez szóló levelet küldött nekik.

„…az elmúlt egy hétben az esztergomi kórházban ébredtem (nem azért írom, hogy most elárasszatok a jóindulatú sajnálattal). Mivel elfogytak otthon az alvásra való pólóim, feleségem tegnap A Motorosok is lehetnek Angyalok pólót hozta be nekem, amiben jót is aludtam. Reggel ébreszt az amúgy is végtelenül rendes és kedves nővérke, a hátamra fordulok (be voltam takarózva) és meglátja a logót a pólón. Erre kissé izgatottan és enyhén emelt hangon kérdi tőlem: „Ön egy angyal?” Erre én picit zavartan és talán még elérzékenyülten válaszoltam: „Igen, az vagyok.” Eddig is büszkén viseltem ezt a Ti, az-az a Mi logónkkal ellátott pólót, de most valahogy mégis nagyobb értékkel bír, mint eddig. Köszönöm nektek! Üdv: G.”

A jótékonysági akciót természetesen az idén is megrendezik, amellyel ismét összekovácsolják a hazai motoros közösséget.