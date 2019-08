Megérkezett Sárisápra is a megyezászló

Popovics György a megyei közgyűlés elnöke átadta a megyezászlót és a sárisápi önkormányzat „Sárisápért” kitüntető címet adományozott az ünnepségen.

A Szent István Napok keretein belül adta át Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke az összetartozást jelképező megyezászlót Kollár Károly polgármesternek, aki megköszönte a megyei önkormányzattól kapott számtalan segítséget.

Popovics György ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István király vérrel és vassal, kemény törvénykezéssel illesztette be Magyarországot az európai államok sorába. Elmondta, hogy nagy dolgokat csak összefogással lehet elérni, melyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) sikerei is tükröznek. Megjegyezte, hogy a megyei önkormányzat szívén viseli a kistelepülések sorsát is, ezért a fejlesztési forrásokból a városok mellett a községek is részesültek.

Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője legmagyarabb magyarnak nevezte Szent Istvánt, aki megbirkózva a kihívásokkal biztosította nemzetünk fennmaradását. A beszédek után díjakat is átadtak. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta Flórián Józsefnének, a község korábbi jegyzőjének.

Az önkormányzat „Sárisápért” kitüntető címet adományozott dr. Vass Rozáliának, a Fekete Sas Patika tulajdonosának, Huberné Kisgyőri Katalinnak pedagógusnak. „Sárisápért” elismerő címet kapott Szigyártó Szandra, a Szegedi Kortárs Balett táncművésze, Kanóczki Lajos, az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátok és Borbarátnők Egyesületének alapító tagja, Nánai István, a Sárisápi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet elnöke. Nagy Lorina sportlövőt eredményeiért dicséretben részesítették.