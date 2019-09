Megannyi izgalmat tartogattak a tudományok a kutatók éjszakáján

A Kutatók éjszakája tudományos és szórakoztató is volt egyben, ahol sok emléket szerezhettek kicsik és nagyok.

Pénteken az érdeklődők bepillanthattak a különböző tudományterületek titkaiba, hiszen az Edutus Egyetem idén is részt vett a Kutatók éjszakája című eseménysorozatban, melyen a kutatói életpálya népszerűsítése volt a cél.

A megnyitón Schmidt Csaba polgármester elmondta, a szervezők a rendezvénnyel felhívják a figyelmet arra, hogy a kutatás nem egy unalmas dolog. Kiemelte, az esemény számtalan kihívással rendelkezik, izgalmas és nem utolsósorban lehetőséget teremt a fiatalok számára, hogy megláthassák, miket tanulhatnak az egyetemen, milyen lehetőségeik vannak, valamint azt, hogy egyes tudományterületek mennyi izgalmat tudnak tartogatni.

– Ezekről mind csak személyesen lehet meggyőződni. Büszkék lehetünk arra, hogy a LegoRobot-programozók versenyét az Edutus Egyetem indította el az országban, így nem csak a magyarországi döntőt, de a világbajnokságot is mi rendezhetjük meg. Ez Európában egyedülálló, hiszen eddig csak távol-keleti országokban volt erre példa – fogalmazott a polgármester.

A rendezvényen főzőversenyes produkcióban is részt vehettek az érdeklődők és nyereményjátékra is sor került: a műszaki intézet mérési saccolásokkal hívta versenyre a jelenlévőket. Különleges előadásokat is hallgathattunk a robotizációról, a Velencei-tóról és kincseiről, valamint kóla-ízteszten lehetett részt venni.

A LegoRobot-programozást az ország egyik bajnokcsapata mutatta be. A Kutatók éjszakája tudományos és szórakoztató is volt egyben, ahol sok emléket szerezhettek kicsik és nagyok.