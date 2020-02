Együttműködési megállapodást írt alá a TSZC és a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium

A szerződés értelmében a körmendi szakiskola szakmai támogatást nyújt a TSZC-nek, valamint tatai és esztergomi tagiskoláinak.

Együttműködési megállapodást írt alá február 19-én a Tatabányai Szakképzési Centrum és a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium szerdán a megyei rendőr-főkapitányságon. Az eseményen jelen volt Farkas Gábor megyei rendőr-főkapitány és Nahalkóné Varga Anita rendőrségi főtanácsos, Barsainé Hoch Gyöngyi, a Bláthy-iskola gyakorlati oktatásvezetője. Az együttműködést a körmendi intézmény nevében Hollósi Gábor rendőr ezredes, a szakgimnázium igazgatója, a TSZC részéről Berczellyné Nagy Marianna főigazgató, Tóth Péter kancellár, valamint a tatai és az esztergomi középiskolák vezetői, Nagy Edina és Kovács Tamás írták alá.

A szerződés értelmében a rendőriskola a TSZC-nek, valamint a tatai Bláthy Ottó- és az esztergomi Géza fejedelem-szakgimnáziumnak nyújt a jövőben szakmai támogatást mind a toborzáshoz, mind a rendészeti oktatáshoz. A körmendi iskola segítséget nyújt a speciális belügyi szakmai tartalmú tanórák megtartására, igény szerint a közösen bonyolítják a nyílt napokat. Illetve sportversenyeket szervezésnek és megszervezik és végrehajtják a közös feladatokat.

Ezen túl az intézményekben rendészeti szakon tanulók egybefüggő nyári gyakorlatának megszervezésében és megtartásában is segítséget kapnak a megyei iskolák. Azaz a tanulók a körmendi szakiskolában teljesíthetik a kötelező nyári gyakorlatukat.

Új szakképzési rendszer

A január 1-jén életbe lépett új szakképzési törvény teljesen átalakította a szakképzés rendszerét. A nappali tagozaton induló szakmák száma 700-ról 174-re csökkent. A szeptember 1-jétől működő szabályozás alapján a szakképző intézményeknek két típusa lesz: az ötéves technikum és a hároméves szakképző iskola. A rendőri szakok esetében a négy szakképző iskolábol kettő – köztük a körmendi szakiskola – technikum lesz, kettő pedig felnőttképzéssel foglalkozik majd.

Farkas Gábor biztosította a megjelenteket a főkapitányság aktív támogatásáról az együttműködés sikeressége érdekében. Mint kifejtette, a rendőrség akár az utaztatásban is segít a tanulóknak, hogy eljussanak a Vas megyei iskolába nyári gyakorlatuk teljesítéséhez. Hozzátette: a megállapodás végső soron a rendőrség érdeke is.

A főkapitány elmondta, fontosnak tartja, hogy tanulmányaik befejezésekor a diákok a megye valamelyik kapitányságán helyezkedjenek el. Mint megtudtuk, a dandártábornok rendszeresen vizsgabiztosként is jelen van a körmendi iskolába, így folyamatos visszajelzése van az ott tanulók eredményeiről.

A szabályok ismeretén túl a jó rendőr ismérve Farkas Gábor szerint az empátia, a segítőkészség, valamint hogy az leendő rendőr ura tudjon lenni a helyzetnek.

– Szokták mondani, hogy mi oda megyünk, ahonnan más menekül. Bármilyen nehéz szituációban a rendőr dolga kezelni a helyzetet.

A főkapitány elmondása szerint ő maga azért választotta a rendőri pályát, mert mindig is nagyobb volt az igazságérzete és szívesen segített bajbajutott embereken.

Saját nyelvükön szólítják meg a diákokat

Mint Berczellyné Nagy Marianna, a TSZC főigazgatója elmondta, jelenleg kétszáz Komárom-Esztergom megyei fiatal tanul rendészeti alapszakon a megye két szakgimnáziumában. A jövőben az a cél, hogy több fiatal válassza a rendőri pályát, ehhez pedig nagy segítséget nyújt a körmendi szakgimnáziummal való együttműködés. Így a megyénkben végzett fiatalok a továbbtanulás lehetősége felé is nyitottabbak lehetnek. Szeptembertől két rendőrosztály indít a TSZC a Bláthyban, a Géza fejedelem-iskolában egy fél osztály indítására kaptak engedélyt.

A rendőrség a TSZC-vel szorosan együttműködve egyébként is rendszeresen szervez toborzó órákat a térség fiataljai számára. A Legyél te is rendőr kampány a fiatalok nyelvén mutatja be a rendőri hivatást.

Mint Hollósi Gábor, a körmendi intézmény igazgatója kifejtette, az általa vezetett iskola is arra törekszik, hogy a fiatalokat a saját nyelvükön szólítsa meg. Az iskolában tanulók laptopot kapnak a tanulmányaik idejére, illetve az oktatók is kihasználják a modern technológia adta lehetőségeket. Ezen túl az ösztöndíjak mértékét többszörösére növelte a kormány az új tanévtől. Ez valódi motiváció lehet a diákoknak, hogy ne csak elkezdjék tanulmányaikat, hanem be is fejezzék azt.