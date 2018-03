Vajon megismétlődik az öt évvel ezelőtti márciusi hókatasztrófa?

Közlekedési tilalom, negyven kilométeres torlódás, autóban éjszakázó családok, szántóföldön szülő nő: idén újra átéljük 2013 márciusát?

Szombatra havazást, viharos szelet és hófúvást ígérnek a meteorológusok. Öt éve, március 15-én már átélt egy időjárási katasztrófát a megye: ezerötszáz ember ragadt a melegedőkben, több százan az úton éjszakáztak az extrém mennyiségű hó miatt, a sztrádáról mentőhelikopter szállította el a betegeket, sőt a katonaságot is be kellett vetni.

A Dolgozók Lapja március 16-i száma ekképp számol be az akkori eseményekről:

„Az Országos Meteorológiai Szolgálat a dorogi és esztergomi térségen kívül az egész megyére piros riasztást adott ki a hófúvás miatt. A megyei védelmi bizottság már csütörtök este elrendelte a közlekedési tilalmat Tata, Tatabánya, Oroszlány, Komárom és Kisbér térségében. A városok kivezető útjainál a rendőrök visszafordították az autósokat. Lezárták az Ml-es autópályát és a 13-as főutat. Megyeszerte kijelölték azokat a melegedő pontokat, ahová azok húzódhattak be, akik elakadtak a közutakon. Több ezer embert kellett kimenteni a hóba ragadt autókból. Péntek délután is még mintegy ezerötszázan várták, hogy tovább indulhassanak. Az Ml-es autópályán csaknem huszonnégy órára ragadtak bent autósok, a leghoszszabb ideig a bábolnai térségben kellett várni. Hajnalra a 60-as kilométerszelvénytől mintegy negyven kilométeres sor torlódott fel. A bábolnai pihenőnél például csak délután sikerült kimenteni egy anyát két kisgyerekével rendőröknek a csaknem egy napos fagyoskodás után.”

Volt olyan vajúdó kismama, akit egy szántóföldön keresztül juttattak el a kórházba

– Ádám és a 7 hónapos ikerterhes menyem az autópályán töltötte az éjszakát. Délután 5-kor indultak vissza a klinikáról, és Bicske előtt behalt a pálya. Még 30 kilométer lett volna hazáig – idézi fel egy olvasónk a márciusi eseményt.

A katonaság segítségére is szükség volt, akik harckocsikkal indultak a hóban rekedtek mentésére.

– A katasztrofális időjárási helyzet miatt a katonaságot is kirendelték. Az MH 25. Klapka György Lövészdandár katonái is aktívan részt vettek a mentésben. Az alakulat péntek délután öt T-72-es harcjárművel és egy VT-72-es vontató lánctalpas járművel vett részt a mentési munkálatokban. A harcjárművek Győr, Komárom és Bököd és Pusztavám irányában indultak menteni – írja a Dolgozók Lapja, amelynek március 16-i címlapján az alábbi fotó látható:

A kérdés az, hogy vajon megismétlődik-e az egykori krízishelyzet? A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai mindenesetre felkészültek minden eshetőségre, és egy héttel meghosszabbították a szokásos téli üzemeltetési időszakot, így a következő napokban folyamatos lesz a hóeltakarítás és a síkosításmentesítés az utakon.

2013., Hagymási