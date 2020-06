Még alakíthatják a diákok a felsőoktatási jelentkezésük sorrendjét

Ezt a döntést azonban érdemes alaposan átgondolni, mielőtt kattintanának az E-felvételiben: sorrendet módosítani ugyanis csak egyetlen alkalommal lehet az eljárás során. Vagyis aki megtette, később már nem módosíthat újra, hiába gondolja meg magát közben.

A szakok sorrendje az E-felvételi Sorrendmódosítás menüpontjában rendezhető át, az egyes jelentkezési helyek mellett található nyilak segítségével, majd a Mentés gombbal kell rögzíteni a változtatásokat. Az így létrejött módosítási kérelem automatikusan bekerül a rendszerbe, a feldolgozás állapotát pedig a Kérelmek menüpontban lehet nyomon követni. Ameddig a kérelmet fel nem dolgozzák, addig az eredeti sorrend látható az E-felvételi érintett menüpontjaiban (Jelentkezések és pontszámok, Sorrendmódosítás), az új sorrend az elbírálást követően jelenik meg az E-felvételi felületén.

Amit fontos tudni: csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet mozgatni, vagyis új képzést nem lehet megjelölni, vagy meglévő jelentkezési helynél intézményt, szakot módosítani. Kivéve, ha egy már meglévő jelentkezési hely finanszírozási párját szeretné valaki felvenni – azaz ha a jelentkezéskor csak az állami ösztöndíjas formát jelölte meg, lehetősége van a költségtérítéses párját is hozzáadni. Ezt azonban érdemes időben – és még a sorrendmódosítás előtt – megtenni, addig ugyanis nem lehet a sorrendet módosítani, amíg a finanszírozási pár be nem kerül a jelentkezések közé.

Egyszerűbb a helyzete annak, aki csak egy meglévő jelentkezése finanszírozási párját szeretné felvenni: annak hozzáadásakor meg tudja adni, hogy hányadik helyre kerüljön a sorrendjében (vagyis emiatt nem kell külön sorrendmódosító kérelmet beadnia).

Akár több napot is igénybe vehet a módosítás

Azzal is számolniuk kell a jelentkezőknek, hogy az E-felvételiben beadott kérelmek feldolgozása időbe telik, néhány napot is igénybe vehet, amíg a kért változások megjelennek a felületen. Vagyis amíg a finanszírozási pár felvételére vonatkozó kérelmet nem bírálják el (nem kerül be a jelentkezések közé), addig a jelentkező nem tudja leadni a sorrendmódosításra vonatkozó kérelmét sem, illetve fordítva is igaz: ha valaki sorrendet módosított, és utána szeretné hozzáadni egy finanszírozási párt valamely jelentkezési helyéhez, meg kell várnia, amíg a sorrendmódosító kérelmét elbírálják és megjelenik az új jelentkezési sorrendje. Az elküldött kérelem azonban, mint emlékeztetnek rá: nem vonható vissza! Ezért a kérelem elküldésekor ajánlott körültekintően eljárni, és mentés előtt ellenőrizni, hogy a jelentkező valóban úgy állította-e be az új sorrendet, ahogy szerette volna.