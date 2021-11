Még a Kárpát-medencében is ritka, most mégis Tatán pihent meg a különleges madár

Mozgalmas az élet az Öreg-tó medrében az elmúlt napokban. A rétisasok különleges vadászata után most rendkívül ritka vízimadár pihent meg Tatán.

A Tatai Vadlúd Sokadalom szervezői közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy az egyre növekvő vadlúdcsapatok között ritka fajok is megfigyelhetőek. Mint írják, vörösnyakú lúdból és kis lilikből már rendszeresen előkerül néhány példány. A napokban sikerült a ritka fajok listáját bővíteni. A szezon első apácalúdja is távcső elé került. A tóhoz kilátogató madármegfigyelő akár 7 vadlúdfajjal is találkozhat szerencsés esetben.

A szakemberek nem csak a ludakat, hanem az egyéb madárfajokat és egyedszámukat is figyelik. A ludak mellett a sirályfajok képviselik a legnagyobb tömeget. Tatán is vannak gyakori, nagy egyedszámban telelő fajok, mint például dankasirály, viharsirály és sztyeppi sirály. Szombat délután Takács Ádám egy kárpát-medencei viszonylatban is ritka sirályt észlelt, melyet azóta több szerencsés madarász is megfigyelt.

Mint írják, egy öreg, téli tollruhás halászsirály érkezett az Öreg-tóra. Ennek a sirályfajnak ez a második Komárom-Esztergom megyei elfordulása. A hír hallatára több hazai madarász is ellátogatott az Öreg-tóhoz, hogy megnézze ezt a ritka fajt, amely egyébként a Fekete-tengernél költ.

A tóra kilátogatók számára nem ez az egyetlen különlegesség az elmúlt napokban. Ahogy arról már beszámoltunk, a szervezők webkamerája egy rétisaspár vadászott a tavon pihenő vízimadarakra. A sasok összehangolt akciósorozatát végül egy szárcsa bánta.