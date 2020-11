Utcai maszkviselés, kijárási tilalom – az összes szabály, mikor hova és hogyan mehetünk

Összegyűjtöttük a november 11-től szabályos új rendelkezéseket, amelyek az utcai maszkviselést éppúgy érintik mint hogy milyen büntetésre számíthat az, aki megszegi a kijárási tilalmat.

Ahogy arról beszámoltunk, kedden a parlament elfogadta a rendkívüli jogrendről szóló törvényt. A koronavírus elleni védekezés jegyében számos helyen pontosították a korábbi szabályokat, illetve szigorítottak azokon. A közterületi maszkviselésről és a sportmérkőzésekről is rendelkeztek, csakúgy, mint a kijárási tilalomról, a rendezvényekről vagy épp arról, hogy milyen szankciókra számíthat az, aki megszegi a törvényt. Fontos tudni, hogy az eddigi intézkedések mellett léptek életbe az újak. Lássuk a részleteket!

Maszkviselés

Orbán Viktor kedd este a közmédiában jelentette be, hogy a közterületeken is kötelező lesz a maszkviselés. A Magyar Közlöny részletezése nyomán kiderült, hogy ez mit is jelent pontosan: a 10 ezer főnél nagyobb lakónépességű települések belterületén a helyi önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen lesz kötelező a maszkviselés, kivéve a sportolás során, valamint a parkokban, illetve a zöldterületeken. A területek kijelölése a polgármester feladata.

Mindemellett általánosan érvényes, hogy minden hatévesnél idősebbnek kötelező maszkot (orvosi, munkavédelmit, illetve textil vagy más anyagból készültet) viselni, az orrot és a szájat is elfeledve

az üzletekben (mindegy, hogy vásárló vagy dolgozó az ember)

az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpontokban

a köz- és nyilvános magánlevéltárak külső személyek számára látogatható területén

minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletekben, szintén függetlenül attól, hogy vendégként vagy dolgozóként van jelen az ember

az egészségügyi intézmények területén (kivéve az ott ápolt betegnek az elhelyezésére szolgáló kórteremben)

A szociális intézményekben az ott dolgozóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belül vannak velük, valamint az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint a fentebb meghatározott módon kell viselniük a maszkot

ügyfélfogadási időben

a közigazgatási szervek ügyfelek részére nyitva álló területén

postákon

mindenhol, ahol ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5-nél többen tartózkodnak egy időben

Az üzemeltetőnek kell gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot a meghatározott módon viseljék az emberek. Ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozás megsértése esetén alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatják. A tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem meghatározott módon (orrot, szájat takarva) viselőkkel szemben pótdíj kiszabását is előírják.

Azt, aki nem akarja viselni, vagy rendesen viselni a maszkot, ki kell zárni az utazásból, leszállítani a járműről. Ha ezeket nem hajlandó megtenni, a járművezető vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni.

Azokat, akik elszólításra sem hajlandóak rendesen viselni a maszkot az üzletekben és a többi fent felsorolt helyen, azokat az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A kijárási tilalom és a magatartási szabályok a közterületeken

Ahogy arról beszámoltunk, este 8 óra és reggel 5 óra között, bizonyos kivételektől eltekintve mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. A kivételek:

egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal

ha munkába megyünk, onnan jövünk haza, vagy ha eleve közterületen dolgozunk

a versenyszerűen sportolók (versenyszerűen sportoló az, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. Amatőr vagy hivatásos sportoló is lehet) edzésre vagy sportrendezvényre mehetnek, azokon részt vehetnek, onnan hazamehetnek este nyolc és hajnal 5 között is

Kutyát sétáltatni, ahogy arról beszámoltunk, a lakhely 500 méteres körzetében lehet

Az önkormányzatok dönthetnek a kutyafuttatók bezárásáról. Azt, hogy valaki a munkáját végezve tartózkodik közterületek, okirattal kell igazolni. Ez utóbbi kitétel érinti a versenyszerűen sportolókat is, a fent említett esetek tekintetében. Az okiratot a kormany.hu-ról lehet letölteni, ott tették közzé annak pontos tartalmi követelményeit. Csak az ennek megfelelő igazolást fogadják el.

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, de ugyanitt, illetve a sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – megengedett. A versenyszerűen sportolókat leszámítva tilos viszont ugyanitt a csapatsport, különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda.

Rendezvények, esküvők, temetések

Gyűléseken és rendezvényeken tartózkodni, függetlenül azok helyszínétől, bizonyos kivételektől eltekintve tilos, és nem is lehet ilyesmit szervezni, tartani. A védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény

helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni. Érdemes tisztázni, mit tart rendezvénynek a szabályozás, és hogy mit nem.

Eszerint rendezvény:

a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként

nyújtó esemény

nyújtó esemény a kulturális esemény,

a sportesemény (de erre külön szabályok vonatkoznak – részletek lejjebb)

a magánrendezvény

a karácsonyi vásár.

Nem rendezvény:

a vallási közösségek szertartása a házasságkötés, valamint a temetés kivételével. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt

az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik.

A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egyszerre legfeljebb tíz ember van jelen. A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötvenet. A házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, maguk a házasulók, a tanúik, a párszülei, nagyszülei, testvérei és gyermekei vehetnek részt.

Sportrendezvényekre vonatkozó külön szabályok

Alapvetés, hogy a sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos, de nézők nélkül, zárt körülmények között megtarthatóak azok.

Vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok

Ahogy írtuk, ezeken a helyeken csak a dolgozók tartózkodhatnak, de az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az ehhez szükséges időtartamig megengedett a tartózkodás.

A munkahelyi éttermekben, büfékben lehet tartózkodni, és a szálláshelyek éttermeiben, bárjaiban is, ha ott csak a szálláshely vendégét szolgálják ki. Ugyanez érvényes a nevelési, oktatási intézményekre is: a menzákon, büfékben lehet tartózkodni, ha ott csak a tanulókat és a dolgozókat szolgálják ki.

Üzletekre vonatkozó rendelkezések

Üzletben, lottózóban, nemzeti dohányboltban 19 és reggel 5 óra között csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, és zárva kell tartani. A patikák és benzinkutak nyitva maradhatnak ebben az időintervallumban is. A vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek. Arra külön szabályok is érvényesek.

Szálláshelyekre vonatkozó szabályok

Szálláshelyeken csak az ott dolgozók, valamint az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodhatnak, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok

ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók.

A vendéglátó üzletek, lottózók, nemzeti dohányboltok, patikák, benzinkutak és szálláshelyek üzemeltetői, vezetői kötelesek gondoskodni a szabályok betartásáról.

Szabadidős létesítményekre vonatkozó előírások

Mozi, edző- és fitneszterem, uszoda, közfürdő, jégpálya, állatkert, vadas-, vidám- és kalandpark, valamint játszóház, színház és egyéb előadóművészeti előadás (cirkusz, tánc, zenei), muzeális intézmény, könyvtár, kép- és hangarchívum, közösségi színtér, közművelődési intézmény, integrált kulturális intézmény nem látogatható, ott csak a dolgozók tartózkodhatnak.

Ez a szálláshelyeket is érinti egyébként: ha van is valahol fürdő vagy játszóház például, vagy bármi a fent felsoroltakból, azt sem lehet megnyitni még a jogszerűen ott tartózkodó szállóvendégek előtt sem.

Fontos kitétel, hogy a jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak. A szabályok betartásáról szintén a helyszínek üzemeltetője, vezetője köteles gondoskodni.

Felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések

A felsőoktatási intézményekben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható, de ha annak fenntartója nem a felsőoktatásért felelős miniszter, a rektor kezdeményezése alapján a felsőoktatási intézményt fenntartó miniszter adhat felmentést ez alól. A felsőoktatási intézmény kollégiumának és diákotthonának hallgatók általi látogatásának a rendjéről a rektor dönt.

Iskolákra vonatkozó szabályok

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak, míg a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarend lép életbe. A kollégiumok az iskolaigazgatók döntése szerint működnek. A középiskolák és szakképző intézmények kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik. A testhőmérés megmarad, mégpedig továbbra is kötelezően.

Jogi következmények

A kormányrendelet külön kezeli az intézményi, rendezvényekhez, eseményekhez, kereskedelemhez, szabadidős létesítményekhez kapcsolódó hivatali kötelezettségek megszegését és az egyéni felelősséget. Lássuk először az előbbieket:

Ha

megszegik a rendezvényekre, gyűlésekre vonatkozó tilalmat

az üzemeltető a tömegközlekedés kapcsán megszegi a védelmi intézkedéseket segítő köteletezettségeit

hagyja, hogy megszegjék a sportrendezvényekre, esküvőkre, temetésekre, családi és magánrendezvényekre vonatkozó szabályokat

ha lottózókat, üzleteket, nemzeti dohányboltokat 19 és 5 óra között nem zárják be

ha a patikákban, benzinkutakon, vendéglátó üzletekben, szálláshelyeken, dohányboltokban, üzletekben, lottózókban, szabadidős létesítményekben, közösségi intézményekben (mozi, edző- és fitneszterem, uszoda, közfürdő, jégpálya, állatkert, vadas-, vidám- és kalandpark, valamint játszóház, színház és egyéb előadóművészeti előadás (cirkusz, tánc, zenei), muzeális intézmény, könyvtár, kép- és hangarchívum, közösségi színtér, közművelődési intézmény, integrált kulturális intézmény) az üzemeltető vagy a vezető nem gondoskodik a védelmi intézkedések betartásáról

ha az iskolákba az arra jogosultakon kívül mást is beengednek, vagy ha beengednek olyan felnőttet, vagy nem különítik el azt a gyereket, kiskorú diákot, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, és nem értesítik azonnal a szülőjét

akkor a rendőrség százezertől egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – kivéve az iskolát – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. Ezeket a szankciókat egyszerre is alkalmazhatják, egy napon belül többször is.

Ha az adott hely, szervező, üzemeltető vagy annak alkalmazottja mindent megtett a szabályok betartásáért, így például felszólította a vendéget a távozásra, pláne, ha ő maga értesítette a rendőrséget, hogy nem boldogulnak a renitenssel, akkor nem kap bírságot, sem figyelmeztetést, sem semmit. Ha csak részben tett meg mindent a szervező, üzemeltető, akkor azt figyelembe veszik a büntetésnél.

Szabálysértést követ el az, aki

nem viseli megfelelően a maszkot, vagy eleve nem viseli ott, ahol kötelező

megszegi a kijárási tilalmat

gyülekezik vagy csoportosul közterületen, nyilvános helyen, vagy rendezvény, gyűlés helyszínén tartózkodik

engedély nélkül csapatsportol

nézőként részt vesz sportrendezvényen

ha esküvőn van jelen, az engedélyezettek körén kívül

illetéktelenül vendéglátó üzletben, vagy 19 és 5 óra között lottózóban, üzletben, nemzeti dohányboltban tartózkodik

szálláshelyen szegi meg a védelmi intézkedéseket

ha valaki a nevelő-oktatási intézményekben nem hajlandó alávetni magát testhőrmérséklet-mérésnek .

A szabálysértési pénzbírság legalacsonyabb összege 5000, a legmagasabb 500 ezer forint, a helyszíni bírságé ötezer és 150 ezer forint, ismételt elkövetésnél 200 ezer forint lehet.

