Maszkokat és legújabb típusú gyorsteszteket kapott a komáromi kórház

Az egészségügyi védőfelszereléseket csütörtök délelőtt dr. Molnár Attila polgármester adta át a kórháznak és a mentőállomás dolgozóinak.

Október 22-én maszkokat és a legújabb típusú koronavírus-gyorsteszteket kapott a komáromi kórház és a helyi mentőállomás is. Dr. Molnár Attila polgármester hangsúlyozta, hogy most még inkább szükség van arra a példaértékű összefogásra, ami a várost ezeddig jellemezte – számol be a csütörtöki eseményről a komarom.hu.

A maszkokat azért látták el az új városi logóval, hogy még inkább felhívják a komáromiak figyelmét a közösségért való felelősségvállalás fontosságára, továbbá, hogy ezáltal is erősítsék az együvé tartozás érzését – írja a hírportál.

A maszkokat hétfőtől a helyi Tourinform irodában is meg lehet vásárolni.

