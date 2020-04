Maszkban tehetnek záróvizsgát megyénk tanulói

Számos biztonsági rendszabály lépett életbe a záróvizsgákon. A vizsgabizottság tagjai 65 év alattiak, emellett mindenki számára kötelező a maszk viselése.

Megtudtuk a megyei kereskedelmi és iparkamarától, hogy március közepétől felfüggesztették a szintvizsgákat. Jó hír az érintetteknek, hogy a diákok e nélkül is részt vehetnek majd a kötelező gyakorlati képzésen. Hogy mikor, arról értesítést kapnak. – Minden szakképzésben részt vevő számára kötelező a duális képzőhelyeken tanulni – mondja dr. Szerencsés László megyei kamarai elnök. – Ez sok száz diákot és oktatót érint megyeszerte. A tanulónak a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzés során el kell elsajátítania az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.

A tevékenység a kamara szervezésében, a szakképző iskola bevonásával történik különféle kisebb és nagyobb cégeknél, a duális képzőhelyeken. A kamara kérdőíveket küldött ki a duális képzőhelyekre a gyakorlati oktatással kapcsolatban. A visszaérkezett 228 válasz 966 diákot érint. A válaszadók 80 százaléka azt a választ jelölte meg, hogy a duális képzőhelyen nincsenek meg az előírt biztonsági feltételek, vagy a képzőhely nem kívánja hagyományos módon a gyakorlatot megtartani, de digitális munkarendben lebonyolítja. Ha valaki ezen nem vesz részt, az nem igazolt hiányzásnak számít.

Most, ahogyan az elméleti tárgyaknál, itt is a digitális oktatás ideje érkezett el. Nehezen indult, eleinte szokatlan volt, de a visszajelzések alapján egyre jobban működik a tanulók felkészítése ilyen módon a szakmai záróvizsgákra. Ezeknek az időpontja is megvan már. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézménye honlapján olvasható, hogy az írásbeli vizsgák május 25–29. között lesznek, a gyakorlatiak pedig május 4. és június 15. között. A gyakorlati vizsgán a vizsgaszervező javaslata és a bizottság döntése alapján készíthető részben vagy egészben vizsgaremek, akkor is, ha annak lehetőségét a szakmai és vizsgakövetelmény nem tartalmazza.