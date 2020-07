Maszkadománnyal segíti Dorogot és Esztergomot a budaörsi cég

Dorogon és Esztergomban maszkadománnyal nyújt segítséget a járvány elleni küzdelemhez a Veolia Energia Magyarország Zrt.

A vállalat a koronavírus-világjárvány kezdete óta több alkalommal bizonyította elkötelezettségét a válsághelyzet leküzdése iránt. Mint közleményükben írják, az elővigyázatosság a korlátozások feloldása után is fontos. A pandémia leküzdésének segítésére irányuló kezdeményezései következő lépéseként a vállalat most FFP3-as típusú arcmaszkokat adományoz kiemelt partnerei részére. Az országos szinten megvalósuló ajándékozás révén Dorogon és Esztergomban három helyszín, Komárom-Esztergom megyében pedig további két város részesül az adományból.

A cég a koronavírus-járvány hazánkban történő megjelenése óta több alkalommal járult hozzá a pandémia elleni küzdelemhez. Habár Magyarországon a vírus terjedésének az üteme az elmúlt időszakban lassult, továbbra is fontos az elővigyázatosság, hiszen jelentős a fertőzés kockázata, ezért a budaörsi cég adományokkal igyekszik segítséget nyújtani a koronavírus elleni védekezéshez.

A vállalat 32 kiemelt partnerének – köztük 15 egészségügyi és szociális intézménynek, 10 önkormányzatnak és 3 magyar egyetemnek – összesen mintegy 14 000 darab olyan FFP3-as maszkot ajándékoz 29 magyar városban, melyek képesek az apró cseppek kiszűrésére is, ezáltal védenek az esetleges fertőzések ellen. Dorog és Esztergom mellett többek között Pécsen, Ajkán, Székesfehérváron, Debrecenben és Budaörsön is sor kerül maszkadományozásra.

Dorogon és Esztergomban két szervezet is részesül az adományból. A dorogi önkormányzatnak 1200 darab, míg az esztergomi Vaszary Kolos Kórház és fennhatósága alá tartozó Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő számára 500 darab maszkot ad át a cég. A megyében további két olyan város önkormányzata is részesül az adományból, ahol a vállalat távhőegységet üzemeltet – Tata részére 200 darab, Nyergesújfalura pedig szintén 200 darab maszk jut el. Az ajándék hozzájárul a fertőzött betegeket ápoló egészségügyi dolgozók védelméhez, de egy esetleges következő járványhullámra való felkészülésben is nélkülözhetetlen eszköz lehet.

– A koronavírus-járvány későbbi, második hullámának a kitörése nem zárható ki a közeljövőben, ezért olyan eszközöket szerettünk volna adományozni, ami mindenképpen hasznos lehet egy esetleges újabb vészhelyzetben. Felelős cégként saját munkavállalóink, partnereink, valamint ügyfeleink egészsége és biztonságának megóvása egyaránt fontos számunkra, igazán elővigyázatosak pedig csak előre gondolkodva lehetünk – mondta el Vollár Attila, a Veolia Energia Magyarország Zrt. Közép-magyarországi Erőművek Igazgatóságának regionális igazgatója.