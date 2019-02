Köszönetet mondott a cégeknek a nagyigmándi önkormányzat

Hagyományos új évi partnertalálkozónak adott otthont nemrég a nagyigmándi Magos Művelődési Ház.

Évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat januárban újévi partnertalálkozóra hívja a település meghatározó adózófizetőit, a helyi vállalkozókat és a civil szervezeteket.

Nemrég a Magos Művelődési Házban Hajduné Farkas Erika polgármester köszöntötte a megjelenteket, kiemelten dr. Kancz Csaba kormánymegbízottat, Molnárné dr. Taár Izabellát a Komárom Járási Hivatal vezetőjét, Popovics Györgyöt a megyei közgyűlés elnökét, valamint a helyi cégek vezetőit.

A polgármester beszédében elmondta, hogy ez az esemény arra szolgál, hogy bemutassák hogyan gazdálkodott az önkormányzat az elmúlt évben, milyen eredményeket sikerült elérnie, és milyen irányban képzelik el a település rövidtávú jövőjét.

– Emellett lehetőség van, fehér asztal mellett megbeszélni saját vállalkozásuk sikereit, gondjait, meghallgatni a másik fél tapasztalatait és akár új ötletekkel, akár csak a rég nem látott barátok felett érzett örömmel belevágni a 2019-es év kihívásaiba – emelte ki a polgármester.

Az eseményen Popovics György beszédében elmondta, hogy elismerésre méltó a település gazdálkodása és egy nagyszerű kezdeményezésnek tartja ezt a partnertalálkozót.

Dr. Kancz Csaba úgy fogalmazott, hogy példaértékű, hogy az itt élők évről évre támogatják az önkormányzat munkáját és a vezetők tudatos, építkező munkával valósítják meg a beruházásokat.

Kitért arra is, hogy az előző esztendőben a szomszédos Bábolnán sikerült az okmány­irodát kormányablakká fejleszteni, amely nagyban megkönnyíti a lakosok és a vállalkozások életét is. A találkozót több helyi csoport fellépése is színesítette.