A megyei anyukák küzdenek az óvodai nyitvatartással

Bár egyre több óvoda épül a megyénkben, sok szülőnek mégis nehézséget okoz a gyerekek elhelyezése. Az intézmények nyitvatartási ideje ugyanis sokszor nincsen összhangban a szülők munkarendjével. Van, ahol tudják a megoldást, másutt ez szinte lehetetlen.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány részegen tárgyalt

Az óvodák általában reggel 7 órától délután 17 óráig tartanak nyitva megyénk településein is. Korábbi kezdés, vagy későbbi zárás esetén ügyeletet tartanak fenn, ahol a gyerekekkel összevont csoportban foglalkoznak. Azonban erre sok óvodában nincs lehetőség, sőt több olyan intézmény is van, ahol már fél ötkor zárják a kapukat. De miért is ennyire eltérőek az óvodák nyitvatartása?

A nemzeti köznevelési törvény szabályozza az óvodák nyitvatartási idejét, ami napi legalább 8 óra. Ám ennél pontosabban nem fogalmaz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága tájékoztatása szerint a fenntartó, többségében tehát a települési önkormányzat dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. Amennyiben ezt a szülők módosítani szeretnék, akkor a fenntartóval célszerű egyeztetniük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke, Fábián Katalin szerint azonban egyáltalán nem biztos, hogy kérésüket siker koronázza.

– Régebben sokkal könnyebb helyzetben voltak a szülők, hiszen nagyon sok üzemi óvoda működött, ahol a fenntartó a munkáltató volt, és nekik érdekük volt biztosítani a megfelelő elhelyezést. Most az önkormányzatok a fenntartók, nekik kell mérlegelniük, hogy mikor nyisson és zárjon az óvoda. A nyitvatartást pedig súlyosan befolyásolják a költségek. Hiszen, ha csak egy órával is van tovább nyitva az intézmény, az már magasabb villany- és fűtésszámlát jelent. Illetve a törvény szerint a teljes időszakra biztosítani kell az óvodapedagógust, nem elég csak a dajka, a legtöbb óvoda viszont szakemberhiányban szenved – összegezte a problémát Fábián Katalin, aki hozzátette: az önkormányzatnak nem kötelessége meghosszabbítani a nyitvatartást a szülők kérésére.

A nagyvárosokban könnyebb dolguk van a szülőknek, kis trükközéssel több óvoda közül is választhatnak. Ráadásul van, ahol rugalmasak a kérdésben. Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere például megígérte, ha a szülők kérik, biztosítják a hosszabb nyitvatartást a megyeszékhely óvodáiban.

– Év elején az óvodák felmérik a nyitvatartási igényeket. Amennyiben ezen felül több szülő is írásban jelzi felénk, hogy kérik a hosszabb nyitvatartást, mérlegeljük a kérésüket és lehetőség szerint módosítjuk azt – szögezte le a polgármester.

A legrosszabb helyzet a kisebb településeken van, ahol nincsen munkalehetőség, így a szülőknek a közeli nagyvárosban kell munkát vállalniuk. És itt kezdődik a lehetetlen versenyfutás az idővel. A dunaalmási Anett kislánya a helyi óvodába jár, ami fél héttől délután fél ötig tart nyitva, s mivel bölcsőde nincs a településen, így kisfiát Tatára kell bevinnie minden nap. A fiatal anyuka jelenleg nem dolgozik, mert nem talál olyan munkát, amit össze tud egyeztetni az intézmények nyitvatartásával. Korábbi munkahelyéről is ezért kellett eljönnie.

– Nyolc órában dolgoztam Tatán, a busz fél ötre ért Dunaalmásra, mire besétáltam az oviba, már tízperces késésben voltam. Az óvónők nagyon kedvesek voltak és mindig türelmesen megvártak, sose kérték számon a késést. Sőt, volt hogy az óvoda vezetője lehozta a kislányomat a buszhoz, hogy ne kelljen felsétálnom. Azonban ez a helyzet engem lelkileg nagyon megviselt. Ráadásul a munkahelyem kiköltözött az ipari parkba, és onnan már nem értem volna el a buszt sem – mesélte Anett, akinek férje a munkahelyéről szintén nem ér időben az óvodába. Az anyukának egyébként felsőfokú gazdasági informatikus végzettsége van, és most diplomázik politológiából, de már takarítást, vagy közmunkát is elvállalna.

– Hiába jelentkezek részmunkaidős munkára, még csak nem is válaszolnak – panaszolta. – Gyárba is szívesen elmennék, de ott is két műszak van. Mivel az óvoda reggel fél hétkor nyit, legkorábban a hétórás buszt érném el, amivel hétre már nem érek be a munkába. Ha pedig nyolc órakor kezdenék, a délutáni négy órás buszt nem érem már el. Nagyszülői segítségünk pedig nincs – magyarázta Anett.

Kérdés, hogy sikerülhet-e elhelyezkedni ezzel a lehetetlennek tűnő logisztikai feladvánnyal, s hogy hányan járnak még a fiatal anyukával hasonló cipőben.