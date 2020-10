Már viráglepelbe borultak a temetők halottak napja alkalmából

Krizantém, koszorú és mécses – sokan már beszerezték a mindenszentek és az azt követő halottak napi megemlékezés díszeit. Portálunk utánajárt hogy hol és mit, illetve mikor érdemes vásárolni.

– A piacon bőséges a kínálat – válaszol érdeklődésünkre az idős asszony, akivel a tatai (Környe úti) temető kapujában találkoztunk. – Az úgynevezett kupakos mécsest akciósan veheti az ember, de akadnak méretesebb, komolyabb díszítésű, és ennek megfelelően drágább darabok is a piacon – mondja. Hozzáteszi azt is, csak a pénztárca szab határt a választásnak.

A bejárati standnál látni, a hagyományos és különböző színes képekkel díszített gyertyák, valamint az üvegmécsesek szerényebb és hivalkodóbb formája is egyaránt szerepel a kínálatban. Az árak igencsak különbözőek. Az apró – 30 forintos – gyertyától akár 400 forintig is terjedhet az ár. Próbálunk érdeklődni az elmúlt időszak forgalmáról és a vásárlási szokásokról, de nem nyilatkoztak.

Tatabányán is viráglepel borítja a temetőt. Az Újtelepi sírkertnél azt mondják a virágárusok: krizantémból sosem elég. Az egyik kofa állítja, több mint száz szálat is eladott a minap. És még nincs hétvége. Folytatja, hogy évről évre kedveltebb a sárga színű, de leginkább a fehéret viszik. Gyönyörű, bokros krizantémok is sorakoznak, sokan keresik a cserepes növényt. Ezek 1200–2000 forint környékén kaphatóak, szinte minden színben – ellentétben a szálankénti három-négyszázas összeggel. Az árusok véleménye, hogy hétvégén várják a nagyobb forgalmat, de most sem panaszkodnak.

Koszorúhoz kedvező áron is hozzájuthat a vásárló, de drágább darabok is bőséggel sorakoznak a standokon. Inkább készet visznek, mintsem rendelnek. Toboz- és fenyőalapú, művirággal, szalma- és élő virággal tűzdelt egyaránt előfordul közöttük. Egyes darabok elférnek a tenyérben, mások viszont még a csomagtartóban sem. Kapható koszorú műanyagból, de az élő virággal borított változat továbbra is kelendőbb. A legkisebbek átlagosan 1000 forinttól kaphatóak, viszont 5–6000 forintért is látni díszt. Arról nem is beszélve, ha valami kreatívabb megoldást választ az ember, esetleg felirattal vagy további díszítéssel. Mindenesetre van még idő választani, hiszen a temetők tovább tartanak nyitva annak érdekében, hogy mindenki lerója tiszteletét szerettei emléke, valamint sírja előtt a hétvégén.