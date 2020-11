Már tesztüzemben világít az esztergomi bicikliút

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a napsütéses órák számától függően 5-6 órán át világít nagyobb fényerővel a bicikliút.

Ahogy arról beszámoltunk, kísérleti jelleggel világító szemcséket kevertek a Duna-menti kerékpárút burkolatába Esztergomnál, mintegy 230 méteren. A műszaki megoldásnak köszönhetően kényelmesebbé és biztonságosabbá válik az egyébként kivilágítatlan útszakasz esti, éjszakai használata. A biciklisták napnyugta után és napkelte előtt is könnyedén követhetik az út nyomvonalát. Információink szerint többen hazavitték már a világító út egy-egy darabját „szuvenírként”, kifeszegetve az útból a szemcséket, ez azonban nem éppen üdvözlendő dolog, ezzel ugyanis rontják magának az útnak a minőségét azok, akik kiszedik a szemcsét az útból.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a szemcsék a napsütéses órák számától függően 5-6 órán keresztül világítanak nagyobb fényerővel, de ezt követően is jobban láthatóvá teszik az utat. A kivitelezők az ideális arány kiderítése érdekében egyes részszakaszokon különböző méretű és mennyiségű szemcsét kevertek az út anyagába. A munkálatok október közepén kezdődtek meg, és néhány héten belül le is zárultak, így most megindulhat a kísérleti jellegű beruházás tesztüzeme. A szakemberek a következő hónapokban folyamatosan figyelik az útfelület minőségének alakulását a téli hidegben, fagyokban. Az innovatív technológia alkalmazásával megtakarítható a közvilágítás kiépítésének költsége, a lámpák energiafogyasztása és fényszennyezése.

Mosóczi László, a minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára elmondta: „A közlekedés újító szemlélettel, innovatív technológiákkal tehető biztonságosabbá, tisztábbá, hatékonyabbá és kényelmesebbé. Az ITM erről nagyban is gondoskodik, egyebek mellett a ZalaZone járműipari tesztpálya megépítésével vagy az IC+ vasúti kocsik gyártásának támogatásával. A tárca kicsiben is szorgalmazza, bátorítja az innovatív megoldások kipróbálását, kedvező eredmény esetén meghonosítását, elterjesztését. A Magyar Közút projektjében használt anyag a felületre szórva fényt kibocsátó burkolatjelek készítésére, vagy átlátszó anyagba keverve lassítószigetek, járdák padkáinak fényfestésére is alkalmas lehet.”

Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója hozzátette, hogy a világító útburkolat kipróbálását is az tette lehetővé, hogy a kormány 2018-tól bevonta társaságukat a külterületi kerékpárutak fenntartásába. A gondjainkra bízott, több mint 1000 kilométernyi hálózat egységes színvonalú karbantartása mellett, a három éve indított Kísérleti Út- és Hídépítési Programunkban vizsgáljuk az innovatív megoldások széles körű használatának lehetőségét is.

– Az esztergomi beruházásban a szemcsék viselkedésének vizsgálata érdekében megvalósult a pályaszerkezet teljes cseréje, a beruházás összes költsége így is 25 millió forint alatt maradt. A próbaüzem tapasztalatai alapján, az úthasználók észrevételeit figyelembe véve döntünk arról, hogy a technológiát további szakaszokon is alkalmazzuk-e – tette hozzá.