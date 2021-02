Már megint nagyot ugrottak a számok: 144 új covidost találtak Komárom-Esztergom megyében

Február 22-én 13 449-re emelkedett az összefertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint.

Ahogy arról beszámoltunk, a koronavirus.gov.hu legfrissebb adatai szerint február 22-én 2623 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 405 ezer 646 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 ezer 347 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 308 ezer 650 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 ezer 649 fő. 4489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében az elmúlt napokban olyan magas számok láttak napvilágot a napi új fertőzöttek tekintetében, amelynek az első hullám legdurvább időszakában voltak jellemzőek. Szombaton az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek számában meg is dőlt az idei rekord, február 21-re 137 új fertőzöttet regisztráltak egyetlen nap alatt.

A hétfői adatok sem bíztatók, egy nap alatt 144 új covidost regisztráltak megyénkben, ezzel 13 ezer 449-re emelkedett a fertőzöttek száma.

A koronaviru.gov.hu felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt napokban Európa számos országához hasonlóan hazánkban is nőtt az új fertőzöttek, a kórházi betegek száma, ez arra figyelmeztet, hogy a harmadik hullám jelei mutatkoznak itt is. A brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. A védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. A kormány hétfőn parlamenti ülésen dönt a veszélyhelyzet meghosszabbításáról.

Álláspontja szerint csak fokozatosan és felelősen lehet feloldani a korlátozásokat, és ehhez az emberek véleményét is kikéri. Az erről szóló online nemzeti konzultáció elindult: https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/

A kormányzati portál tájékoztatása szerint eddig 453 ezer 457-en kaptak oltást, közülük 201 ezer 5-en már a második oltását is megkapta. A következő napokban is zajlik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál, valamint a 60 év alatti krónikus betegek oltása a háziorvosoknál. Hamarosan megkezdődhet az oltás kínai Sinopharm-vakcinával is. Továbbra is várják a véleményeket az újraindításról szóló online nemzeti konzultáción.