Már külföldön is megjelentek a környei író mesekönyvei, most újabb kötet készült

Újabb kötettel bővítette Marci-sorozatát Wéber Anikó, környei származású írónő. Kötetéről és munkásságáról kérdeztük a tehetséges írónőt.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely a buszsávban rövidíti a menetidőt (videó)

A környei származású Wéber Anikó újabb kötettel örvendeztette meg olvasóit. A Pagony Kiadó gondozásában jelent meg a Marci és a Bűvészolimpia című könyve Rátkai Kornél rajzaival.

– A könyv az alsós diákoknak szól, a témája az iskolai csapatjáték és a versengés – nyilatkozta Wéber Anikó. – Most is sok kérdésre keresem a választ a meseregényben: hogyan tud a sok különböző képességű gyerek összefogni? Mi történik azzal a gyerekkel, aki gyengébben teljesít? Hogyan lehetünk egyre ügyesebbek? Csak varázslat és bűvészkedés kell hozzá, vagy valami más is?

A fiatal környei író regényeinek nagy része mesés köntösben komoly kérdéseket feszeget: a gyerekeket és szüleiket érintő problémákra fókuszál.

– A most megjelent kötetem főhőse, Marci, aki osztálytársaival indul a Bűvészolimpián. Ehhez a versenyhez azonban nem elég a saját ügyessége és a szülei segítsége. Csak akkor győzhet, ha összefog a csapattársaival. Marci találkozik igazi bűvészekkel, új barátokat szerez, akikkel megtanulják, mi kell az igazi varázslathoz.

A Marci és a Bűvészolimpia a Most én olvasok! sorozat Marci-köteteinek a folytatása. Ezek a történetek az iskola és az olvasás birodalmába vezetik be a gyerekeket.

– Boldog vagyok, hogy a Marci-sorozatom külföldön is megjelent, már román nyelven is olvashatják. A Marci-rajongók pedig egy új társasjátékban, a KalandoZooban is találkozhatnak kedvenc karaktereikkel. Az osztály állatkertbe látogat, és mi velük tarthatunk, hogy minél több állatot megleshessünk. A játékot Marosvári Tamás tervezte – meséli Wéber Anikó.