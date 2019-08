Belestünk a Tulipános Házba, hogy hogyan halad a munka (fotók)

A tulipános motívumok már nemcsak az épület külső homlokzatán látszanak. Egyre több helyen köszönnek vissza a volt Tiszti Kaszinóra jellemző díszítések.

Gőzerővel dolgoznak a Tulipános Ház épületén. Az udvari földmunkák mellett a restaurátorok a díszítéseket festik, az alagsorban a kőművesek pedig a csempéket ragasztják. A nagyteremben lévő oszloperdő nagy része középről eltűnt.

A stukkók aranyozása elkészült, a mennyezetről már csak a csillárok hiányoznak. Az egyik az az eredeti lesz, amelyet összetörve találtak a padláson. A restaurátorok újjávarázsolják, s ennek a mintájára készül el a párja. Az oldalfalakat is lassan tulipános motívumok díszítik.

Az egyik restaurátor az állványzatba kapaszkodva próbálja elhelyezni az aranylemezkéket az erkély szélén lévő stukkókra. Óránként egy métert halad. A kis lapocskákat felteszi, majd ecsettel rögzíti. Ha a restaurátorok végeztek, akkor kapja meg végső színét a falfelület is.

A nyílászárók egy részét leszerelték. Mivel az egész épület műemléki védelem alatt áll, ezért természetesen az ajtókat, ablakokat, sőt a virágtartókat, -ládákat is restaurálni kell. Sorakoznak a hatalmas ajtók, amelyekről először a régi festéket szedik le, majd javítás után próbálják visszaállítani az eredeti állapotot, s ezután festik őket. Rendkívül aprólékos, nagy munka a különböző fémek, vagy az értékes Zsolnay kerámialapok és csempék helyreállítása is.

Mindent az 1924-es állapotnak megfelelően próbálnak helyreállítani úgy, hogy közben az épület a 21. századi embert szolgálja. Látni a falakból kilógó elektromos csöveket, amelyek láthatatlanul biztosítják a konyha, a színpadtechnika, vagy a lift működését.

Az alagsorban a csempézés zajlik, az udvaron pedig munkagépek dübörögnek, a földeket mozgatják, alakítják a terepet, s mindeközben már a kültéri lámparendszer kábelei­nek is kiásták néhol a sávot. Száznál is több szakember dolgozik a szecessziós épület helyreállításán.

– A Tulipános Ház egykori fényének visszaállítása komoly kihívást jelent a tervezők és a kivitelező számára. A műemlék épület a felújítás előrehaladtával egyre több titkát, rejtett értékét fedi fel, újabb és újabb kihívások elé állítva a szakemberek sokaságát – mondja Farkas Erika, a polgármesteri hivatal Stratégiai és Pályázati Irodájának stratégiai referense, aki hatalmas lelkesedéssel és izgalommal meséli, hogy milyen funkciókat lát majd el a Tulipános Ház.

– Az alagsorban interaktív bemutató és játszóház lesz, ahová elsősorban a 7–18 év közötti gyerekeket várják. A modern technikát alkalmazó eszközök használata könnyen elsajátítható – meséli Erika -, így korosztálytól függetlenül a virtuális játékok bárki által megismerhetővé, játszhatóvá válnak. A fő témája természetesen a bányászathoz, a földtörténeti korokhoz, és Tatabánya történetéhez kapcsolódik.

A háromszintes épület földszintjén a történeti terek helyreállításával egyedi hangulatú, impozáns rendezvényterek jönnek létre, amelyekben bálok, koncertek, színházi előadások mellett családi események, baráti találkozók, klubfoglalkozások, vagy konferenciák, tárgyalások is lehetnek. Az emeleti tér időszaki kiállításoknak, s rendezvényeknek is helyet adhat.

A Tulipános Ház lehet majd a város egyik kiemelkedő esküvői helyszíne is. Az ifjú párok akár később itt is tarthatják az ünnepi ceremóniát, azaz kimondhatják a boldogító igent. Ehhez ideális lehet az épület kertje, díszterme, exkluzív rendezvényterei.

A Május 1. parkra néző terasz felől is megközelíthető lesz a kávézó. A meg­újuló épületben kulturális programok várják majd a tatabányaiak mellett a remélhetőleg egyre nagyobb számban érkező turistákat.