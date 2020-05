Már kevesebb szemét van az erdőkben

A húsvéti hosszú hétvégéhez képest jóval kevesebben járják az erdőket, emiatt kevesebb szemét „termelődik” a természetben. Amíg érvényben volt, sokan megszegték a kijárási korlátozást, a természetvédelmi ellenőrök többször is találkoztak jogszerűtlen szabadidős tevékenységet végzőkkel, például terepmotorosokkal is.

A csapadékmentes, napos időnek köszönhetően sokan hosszabb-rövidebb egészségügyi sétát tesznek a természetben, kirándulnak egyet a frekventált helyeken. Csakhogy a járványveszély miatt nem volt célszerű kevésbé felkapott túraútvonalat, kihaltabb ösvényeket keresni. Az önkormányzatok, pontosabban a polgármesterek már több hétvégére is megkapták a lehetőséget arra, hogy saját körben döntsenek az országosnál szigorúbb korlátozások elrendeléséről.

Az esztergom-kertvárosi Kis-Strázsa-hegy melletti parkolót és a mellette található bemutatóhelyet – melyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának (DINPI) vagyonkezelésében vannak – is szalaggal zárták le, így megakadályozva a csoportosulást. Kálmán Gergely, a DINPI kommunikációs referense megkeresésünkre elmondta, hogy „jó szándékú önkéntesek” még szögesdrótot is kifeszítettek a parkolóhoz, de ezt hamar lebontatták a kollégáikkal.

Az igazgatóságtól megtudtuk, hogy szabadtéren elhelyezett berendezések fertőtlenítése nem megoldható, így bizonyos időszakokra lezárnak három helyszínt is. A Strázsa-hegyi parkolót hétköznaponként újra lehet használni, sőt végig is lehet menni az onnan induló tanösvényen is.

– Továbbra is ajánljuk a kijelölt turistaútvonalakat a kirándulásra, illetve ismeretszerzésre. Az egyéb területekkel kapcsolatban érdemes a területileg illetékes önkormányzatoknál, illetve szervezeteknél érdeklődni – mondta Kálmán Gergely.

Az önkormányzati intézkedések, valamint az otthonmaradást hangsúlyozó kommunikáció elérte a hatását, az elmúlt időszakban kevesebben kirándultak az erdőkben. Ennek köszönhetően kifejezetten csökkent az eldobott szemét mennyisége, de sokat számít az is, hogy nincsenek nagy tömegeket megmozgató rendezvények. Ennek pozitív hatását az erdei élővilág is érzi. – A nyugalom egy kifejezetten fontos faktor az erdei élőhelyeken – tette hozzá a kommunikációs referens.