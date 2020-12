Már csak pár simítás és teljesen elkészül a tatabányaiak közkedvelt pihenőparkja (Fotók)

Több képviselő tett említést közösségi oldalán a tatabányai Csónakázó-tóról. A megyeközpont közkedvelt pihenőparkjának felújítása hamarosan befejeződik, még azonban lehet találkozni járdákat rendezgető, vagy facsemetéket ültető munkásokkal. Sokan azonban már most is rendeltetésszerűen használják a területet: kacsákat etetnek, futnak, sétálnak.

Dél környékén érkezünk. Több édesanya, édesapa, kutyával sétáló pár is a tó felé tart. A terület nagy része rendezett, a kordonok már eltűntek. Az aluljáró nyomvonalán, a vasúti sínek környékén tereprendezéssel, facsemeték ültetésével foglalatoskodnak. A hideg miatt néhányan a büfé épületében próbálnak melegedni. A napozóterasz mellett, a befagyott tó vékony jegén néhány galamb sétál az arrafelé tipegő kisgyermekek örömére. A napozóágyak egyikén egy dér csípte pléd árulkodik arról, hogy rendszeres látogatói vannak a területnek.

Járdák szelik át a parkot, amelyek izgalmas kültéri játékokhoz, fitnesz eszközökhöz vezetnek. A terület nagy részén már elkészültek a parkosítással is. A sziget bejárata mellett tucatnyi üres műanyag virágtartó van egymásba rakva, tartalmuk pedig a nádtól és a magas növényzettől megtisztított szigetet díszíti. Napra, melegre, tavaszra várva. A sziget egyik új éke a kör alakú színpad ráépült a vízre, így a szemben lévő játszótérről is figyelemmel lehet kísérni az itteni történéseket.

Ahogy innen is szinte karnyújtásnyira van két család: kisgyermekükkel a játszótér hintái és libikókái között az ezernyi kalandot ígérő kalózhajót fedezik fel éppen. A tartós mínuszok sem rettentettek vissza két fiatalembert, akik a fitnesz eszközöket próbálják ki. A négysávos út felé is elkészült már a széles híd, melynek a környezete is szépen rendezett.

A Jubileum park felé vezető hídra nem tudunk felmenni. Éppen dolgoznak a járdán, a másik oldalon kordon zárja el az utat. Nem tűntek el a kerítések a gördeszkapálya körül, de a vasúti aluljáró felől ugyanúgy szabadon meg lehet közelíteni a tavat, mint a Sárberki bejáratoktól. Gyönyörű a környezet, rendezett a park nagy része; a még üres tájékoztató táblák azonban jelzik: van még némi tennivaló.

Az itt úszkáló kacsákat és repkedő galambokat nem zavarja a főbejáratok közelében elhelyezett „építési terület” tábla, amely arra szólítja fel az idegeneket, hogy ne sétáljanak a parkban. A megszépült, megújult területet a szárnyasok mellett láthatóan birtokba vették már az itt élők is.