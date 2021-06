Már 5 napja 10 alatt van a napi új fertőzöttek száma Komárom-Esztergomban

Június 3-án 28378-ra emelkedett az összefertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint.

Ahogy arról már beszámoltunk, a koronavirus.gov.hu legfrissebb adatai szerint június 3-án 315 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 302 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 18 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 792 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 708 198 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 67 312 főre csökkent. 739 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 77-en vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében egyre kedvezőbb képet mutat a napi új fertőzötteknek a statisztikája. Kétségtelen, hogy a harmadik hullám végén járunk, hiszen térségünkben már 5 napja 10 alatt van a napi pozitív esetek száma. Szerdáról csütörtökre a szakemberek 8 új fertőzöttet vettek csupán nyilvántartásba.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 227 318, közülük 3 732 252 fő már a második oltását is megkapta. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 53,5 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 38 százalékos átlaggal. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra az eeszt.gov.hu honlapon.