Már 16 napja 50 alatt az új fertőzöttek száma Komárom-Esztergomban

Május 15-én 28155-re emelkedett az összefertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint.

Ahogy arról beszámoltunk, a koronavirus.gov.hu legfrissebb adatai szerint május 15-én 1039 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 797 429 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 73 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 618 608 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 149 707 főre csökkent. 2453 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 308-an vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében egyre biztatóbban alakulnak a számok a napi új fertőzöttek tekintetében. Tizenhatodik napja már, hogy az 50-et sem éri el az új pozitív esetek száma. Péntekről szombatra a szakemberek 39 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 554 679 fő, közülük 2 656 671 fő már a második oltását is megkapta. Már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra és 81 százalékuk meg is kapta azt. Ma is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Őket kérjük, hogy ne felejtsék otthon a szülői hozzájáruló nyilatkozatot! Az SMS-t kapott regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni Pfizer-oltásra, emellett minden érvényes regisztrációval rendelkező továbbra is tud Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat foglalni. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Már ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra.