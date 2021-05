Mandaláival békét vitt a tatabányai kórházba az aranykezű alkotó

Az öt évvel ezelőtt életre hívott Aranykezek Alkotócsoport lelkes vezetőjek a járvány alatt is alkot, kiállításokat szervez. A tatabányai kórház folyosójának galériáján nyílt meg újabb tárlata.

Salamonné Helter Erika öt évvel ezelőtt hozta létre az Aranykezek Alkotócsoportot. Fiatal tehetségek, tizenéves diákok mellett ma már amatőr művészek is csatlakoztak hozzájuk. A csapat lelkes vezetője ugyanis kiállításokat szervez, újabb és újabb technikákat sajátít el, amelyeket később, a feloldások után mások számára is elérhetővé tud tenni.

A zárás alatt a pontozó technikában mélyült el, számtalan szebbnél szebb mandalát és különféle ábrázolást készített. A termékeny alkotó műveit pedig kiállította a tatabányai Szent Borbála Kórház folyosógalériáján.

– Nagyon szeretem kipróbálni magam a legkülönfélébb technikákban. Éppen ezért a pontozás mellett jelenleg a fametszés és pirográfia módszerét is próbálom elsajátítani – mondta Salamonné Helter Erika. – Igen hasznosak ezek a kirándulások, hiszen így van lehetőségem tovább is adni a tudásomat a gyerekeknek.

Az eszköz egyszerű, amellyel mégis igazán látványos, színes, egyedi művészi alkotások készíthetők. A mandalák mellett pedig kiválóan alkalmas a legkülönfélébb témák feldolgozására is. Erre remek bizonyíték a kórházban látható kiállítás anyaga, ahol ezernyi színes pöttyel megformált állatok mellett emberalakokat is találunk.

– A festékpöttyöket, ha egyre kisebb méretben egymásra „ültetjük”, különleges 3D hatást érünk el. Egyedisége, hogy itt az akrilfestéket közvetlenül a flakonból visszük fel az alapra. Én fekete fotókartonra dolgoztam.

Az Aranykezek Alkotócsoport vezetője egészségügyi dolgozó, így a tatabányai mellett a fővárosban, a Semmelweis Egyetem Haematológiai-Belgyógyászati Klinikájának Röntgen Osztályát is kidíszítette. Néhány alkotása kikerült a várótermekbe, és az egyik különleges formájú falra készített egy nagyméretű festményt. Salamonné Helter Erika már korábban is készített hasonló, nagyívű falfestményeket.

– Témájában és színvilágában is a mostani a békét, a megnyugvást árasztja. A jelenlegi járványhelyzetben mindenki nagyon örül a színes kórházi falnak – magyarázta lapunknak Salamonné Helter Erika.

A csoportvezető kitért rá: arra is nagyon büszke, hogy diákjai közül már többen is felvételt nyertek különböző felsőoktatási képzőművészeti szakokra.