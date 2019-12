Kész a Malom-patak felújításának második üteme, de víz még nem folyik a mederben

Idén ősszel a második ütemmel folytatódik a tatai Malom-patak mederrekonstrukciója, amely szakaszt átadtak a „vízforgalomnak”. Ám a csapadékszegény időjárás miatt most még nem kerülhetett tiszta víz a mederbe.

Az elmúlt év tavaszán a visszatérő karsztvizek nyomán jelentősen megemelkedett a Tükör-forrás vízhozama, emiatt ismét kristálytiszta víz folyt a városon át­ívelő Malom-patakban. A tataiak tavaly nyáron azonban azt tapasztalták, hogy a meder száraz, vagy csak helyenként nedves. Ennek az volt az oka, hogy a Tóvárosi-malom felújításával párhuzamosan a patak egyes szakaszán munkálatok zajlottak, ezért a Cseke-tóba vezették vizét.

Most viszont a csapadékszegény nyár és ősz miatt száraz a patak az Erzsébet tér körüli szakaszon, mivel a karsztvíz legalább 20 centit visszaesett. Erről Mürkl Levente, az önkormányzat irodavezetője számolt be, a második ütem befejeztét követő helyszíni tájékoztatón. A szakember szólt arról is, hogy az államtól kapott 150 millió forintból valósult meg ez a rehabilitáció. A kivitelezők munkáját – egyes mederrészleteknél – a vizenyős talaj nehezítette. A rekonstrukció célja az volt, hogy 60-70 centis vízszintet alakítsanak ki, illetve, hogy a vízmélység legalább 30-40 centis legyen.

Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy hazai költségvetési forrásból folytatódhatott a Malom-patak rehabilitációja. Michl József polgármester a második ütem lezárását követően a helyszínen elmondta, a patakmeder megújítása nem ért véget. Ugyan a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretei között erre a feladatra nem volt forrás, de a kormánynak, illetve Bencsik János hathatós támogatásának köszönhetően mégis elindulhattak a fejlesztések.

A tervek szerint a teljes beruházás a patakmeder kezdetétől a Német Nemzetiségi Múzeumig tart. A fő cél, hogy a városon végigfutó mederben folyamatosan legyen víz, ami megfrissíti és tovább szépíti a környezetet, illetve turisztikai látványosságot is kínál.