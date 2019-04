Ha még nem döntött, hol majálisozzon, íme a programválaszték

Rendőrség, tűzoltóság Tatabányán, járműkiállítás Esztergomban, valamint koncertek sora várja megyeszerte a kikapcsolódni vágyókat május 1-jén.

Május 1-jén a hűvös idő ellenére is érdemes kimozdulni otthonról, ugyanis megyénkben számos program várja a kikapcsolódni vágyókat.

Tatabányán a tónál, Komáromban az erődben lehet kikapcsolódni

Tatabányai Majális a Csónakázó tónál a munka ünnepe mellett a fegyverek erők napját is ünnepelhetik a látogatók május 1-jén délelőtt 10 órától. A Majális – és Rendészeti és Európa Napon a tűzoltóság, a rendőrség, a mentők és a honvédség is várja az érdeklődőket gépjármű és eszköz bemutatókkal. Emellett a Nemzeti Adó és Vámhivatal is képviselteti magát egy standon. Aki szeretne, még az adóbevallásában is segítenek az adószakértők.

A családi napon a gyerekek és a felnőttek is kikapcsolódhatnak. Délután májusfa állítás, este pedig ByeAlex és a Slepp várja a közönséget a Csónakázó-tónál. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Komáromban május elsején is folytatódik a város nagy bulija, az ErődFeszt, ahol a sokak által kedvelt Deniz, a többszörös Fonogram díjas Halott Pénz és a méltán népszerű rapper, Majka érkezik az erődbe, az esti szuperbuli hangulatfelelőse pedig Dj Bóli lesz.

Kicsik és nagyok bulizhatnak Oroszlányban

Oroszlányban is ünneplik a munkát a Munka Ünnepén. A város lakóit május 1-jén reggel fél hétkor az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekara ébreszti. A programok délután 4 órakor folytatódnak, amikor Farkasházy Réka és a Tintanyúl Zenekar élő koncertjére bulizhatnak a kicsik.- Fél 6-kor az oroszlányi HéBé AMI műsorát láthatják az érdeklődők, majd este 7 órától Zalatnay Sarolta, 20 órától Vincze Lilla és zenekara (Napoleon Boulevard dalok) adja a hangulatot az oroszlányiaknak.

A várgesztesiek is zenés ébresztővel indul a napjuk május 1-jén, hogy frissen és üdén készülhessenek a délutánra. Ugyanis 16 órakor állítják fel Várgesztes májusfáját. A mulatság aztán hétvégén folytatódik: május 4-én szombaton a települési főzőversenyt rendezik meg.

A környei Családi nap és majálison reggeltől estig tartó színes programokra készülhetnek a látogatók. Reggel 9:30-tól közös tai-chi-re és meridian tirnával lehet bemelegíteni az 10 órától tartandó családi sportvetélkedőre. A nap folyamán tűzoltó bemutató, kempo bemutató ius lesz. A nap folyamán a főzőversenyre készülhetnek a bátor szakácsok, melyet délután értékel a zsűri.

A délután aztán a zenéé és táncé a főszerep, a helyi mazsorett csoport, valamint Balaskó Csaba és zenekara szórakoztatja a nagyérdeműt. Este nyolckor pedig tábortűzzel zárul a nap Környén.

Autók és blues Esztergomban

Az esztergomiak és környékiek már április 30-án elkezdhették a kikapcsolódást, ugyanis a Rugby Club Hotelben kezdetét vette az Akkor és Most Járműexpo, ami május 1-jén is folytatódik. A keddi programon mindenki megtalálhatja a számításait, hiszen az autók szerelmesei korzózhatnak a járműexpón.

A délután a zenéé: 14:30-tól az operettműfaj kedvelői Oszvald Marika előadását élvezhetik, majd fél 4-kor az esztergomi Kaméleon zenekar koncertezik, 18:30-tól pedig Deák Bill Gyula nyomja majd a blues-t a Rugby Club Hotel színpadán.