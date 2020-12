Majd' fél év után a végéhez közeledik a kisbéri katolikus templom felújítása

Öt hónapja tart a kisbéri Főtér projekt részeként a Római Katolikus Templom felújítása. A tornyoknál és a sekrestyénél már elvégezte a falak sótalanítását a vízszigetelő cég.

Mint arról korábban beszámoltunk: a Kisbéri Plébánia Magyarország Kormányának és Kisbér Város Önkormányzatának döntésével 80 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a templom külső felújítására, illetve a Győri Egyházmegye is támogatja a beruházást. Bondár Balázs, a Kisbéri Római Katolikus Plébánia Tanácsadó Testületének alelnöke portálunknak elmondta, hogy jelenleg hol tartanak a munkálatok.

– A vízszigetelő cég kívül-belül injektálta az épületet, a tornyoknál és a sekrestyénél egy speciális technológiájával elvégezték a falak sótalanítását. Befejeződött a templom nyugati oldalának és a tornyoknak a teljes vakolatleverése, majd a teljes vakolása, valamint elkészült mindkét toronyfödém cseréje és újrabádogozása is – mondta az alelnök. Hozzátette: a tornyok tetején és a közöttük álló kőballuszterek teljes cseréje, valamint a sarokelemek restaurálása is megvalósult. A toronypárkányok készítése pedig jelenleg is zajlik.

– November végén felállványozták az épület keleti oldalát, ahol a vakolatleverés szintén megtörtént. December elejére összeszerelésre és beépítésre került a tornyokon lévő 13 darab zsalugáterablak. A folytatódó munkálatok során elkészül az épület teljes vakolása, majd a színezést követően templomunk elnyeri régi, méltó külsejét. A földszinti nyílászárók cseréje-felújítása még hátra van, a beruházás a templom körüli betonos járda és a teljes támfal újjáépítésével zárul – tette hozzá Bondár Balázs.