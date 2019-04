Majd' ezer ember futott a két Komáromi közti futóversenyen

Mintegy ezren futották le a 45. Komárom-Komárno Nemzetközi Utcai Futóverseny két távját vasárnap. A nem mindennapi esemény mellett számos felejthetetlen pillanatot tartogatott az elmúlt hétvége.

Rekordszámú futó vágott neki április 28-án vasárnap a 45. Komárom-Komárno Nemzetközi Utcai Futóverseny két távjának a komáromi napokon. A távot 932-en teljesítették, köztük 559 férfi és 373 női versenyző.

Az indulók a korábbi évek hagyományait folytatva most is 5,5 valamint 10 kilométert futottak. A futás az észak-komáromi Városi Sportcsarnoktól rajtolt, ahol előtte közös zenés bemelegítéssel várták a szervezők a futókat. Az 5,5 kilométeres távon Dráfi Karol futott be elsőként a célba 19,06-os idővel, míg a nőknél Spissakova Diana 23 perc 27 másodperccel. A 10 ezer méteres távon a férfiaknál a kenyai Tanui Evans Kipngetich 31,55-ös, míg a nőknél Mbogo Jane Ngima 38,05-ös idővel érkezett a célba.

Szombaton bábelőadással kedveskedtek a gyerekeknek a Jókai ligetben a szervezők, emellett táncfellépések, gyerekműsorok, és koncertek is színesítették a programot. A Bridgestone Nagyszínpadon az elmúlt három napban fellépett többek között az Edda, Vincze Lilla és zenekara, a Piramis, a Kowalsky Meg A Vega, valamint a Neoton Família is.

Vasárnap a dél-komáromi önkormányzat mellett, a Magyar Színész Válogatott, a megyei All Star csapata, a Nemzeti Sport válogatottja, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezetésével a Külügyminisztérium labdarúgócsapata is pályára lépett a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen. Ugyanezen a napon az Alapy téren felállított Petőfi kopjafánál fogadta a városvezetés az Első Izsai Lovas és Hagyományőrző Egyesület 21. Felvidéki Tavaszi Emlék-hadjáratát, akik megkoszorúzták az emlékhelyet.

