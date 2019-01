A turizmus is profitálhat M100-assal és az M10-essel Völner Pál szerint

Az M100-as és az M10-es gyorsforgalmi utak megépítésével válhat teljessé az M0-s körgyűrű több országos hírportál szerint. Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy Esztergom és környéke a beruházásokkal nem csak közlekedési, hanem gazdasági és turisztikai szempontból is sokat profitálhat.

December végén a Magyar Közlönyben láthattuk, hogy a kormány területfejlesztési térképéről eltűnt az M0-s hiányzó szakaszának nyomvonala. Egy új javaslat szerint az Esztergomot az M1-es autópályával összekötő M100-as, valamint a Budapestről Kesztölcig húzódó M10-es gyorsforgalmi utakkal zárulhat be a Budapest körüli közlekedési gyűrű.

A tervezet szerint a 117-es főút jelenlegi nyomvonalán halad majd a kezdetben R11-es útként jelzett, jelenleg csak M100-as jelű útszakasz, amely Esztergomot kötné össze az M1-es autó­pályával. Az elfogadott változat szerint az út Leányvárt keletről kerülné el, ahol Kesztölc közigazgatási határain belül, de a három községtől kellő távolságra épülhet meg az M10-es úti csomópont.

Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője szerint a kivitelezéssel gyakorlatilag megszűnne Esztergom környékének zsák jellege és a kétszer kétsávos gyorsforgalmi útnak köszönhetően 20-25 perc közelségbe kerülhet az autópálya.

– A beruházásnak kiemelt jelentősége van, hiszen csökkentheti a térség elzártságát, másrészt kinyithatja az érdeklődők előtt az ipari parkokat. Dióhéjban: gazdasági fellendülést is várok tőle, de a turizmus is új erőre kaphat – válaszolta megkeresésünkre dr. Völner Pál, aki hozzátette: az M100-as út egyfajta alternatívája is lehet a túlzsúfolt 10-es főútnak. Az államtitkár megjegyezte: minden tekintetben élhetőbb lesz a térség, és reméli, hogy Esztergomnál a későbbiekben megépülhet az a teherhíd is, amellyel létrejöhet a több országon átívelő közlekedési folyosó.

Popovics György, a megyei önkormányzat elnöke elmondta, minden lehetséges módon támogatják a közutak észak–déli irányban fejlesztését.

– Az újonnan épülő beruházás jelentős előrelépést jelent, hiszen amellett, hogy enyhül a Duna menti utak teherforgalma, kiszélesíti a gazdasági lehetőségeket is, hozzájárulva ahhoz, hogy Esztergom és térsége minél erősebben bekapcsolódjon az ország vérkeringésébe – mondta.