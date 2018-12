Megemelik a lakhatási támogatást Tatabányán

Harminc napirend megtárgyalása várt a képviselőkre az idei utolsó ülésen. Rendeletmódisítások mellett döntöttek a T-Busz Kft. támogatásának kiegészítéséről, a szociális ellátások alapösszegének emeléséről, és a többek között a köztisztviselők hűségjutalmának kidolgozásáról is. Az előterjesztések nagy többségére egyhangú igennel szavaztak a városatyák.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

A közgyűlést John Katalin alpolgármester Hajasné dr. Hertelendi Valéria, a Tatabányai Járási Hivatal új vezetőjének bemutatásával kezdte. Ezt követően módosították a jövő évi és az idei költségvetési rendeletet is.

A köztisztviselők illetményét a polgármesteri hivatalban az elmúlt években kétszer emelték 10-10 százalékkal – hangzott el az erről szóló előterjesztés kapcsán. Schmidt Csaba kiemelte: jövőre további 5,8 százalékos emelést javasolnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bemutatkozott a városi rendőrkapitány, akinek a kinevezéséhez Farkas Gábor, a megyei rendőr-főkapitány a városi képviselők véleményét kérte. A testület egyhangúlag támogatta dr. Madari Csaba kinevezését.

A képviselők bővítették a segélyeket igényelhetők körét azzal, hogy 5 százalékkal megemelték a jövedelemhatárt, emelkedett a lakhatási támogatás is, amely így már akár hétezer forint is lehet havonta. Családtámogatásokról is döntöttek: a születési támogatást a jövőben az kapja, aki ténylegesen neveli a gyermeket. Az ingyenesen biztosítandó helyi járatos bérletet pedig a kisiskolások akkor is megkapják, ha év közben kezdik meg tanulmányaikat tatabányai iskolában.

Elfogadták a T-Busz Kft. költségvetési módosítását is, azaz 2019-re 456 millió forintot biztosít a város a működésükhöz.

Döntöttek arról is, hogy pályázatot nyújtanak be az MLSZ Óvodai Pályaépítési Programjára, amelynek keretében grundméretű műfüves labdarúgó pályákat létesítenek a Turul, a Kodály és a Móra óvodában.

További részleteket a 24 Óra december 21-i számában olvashatnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS