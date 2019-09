Lovas felvonulással ünnepelték a szüretet Koppánymonostoron

Huszonnegyedik alkalommal tartották meg a hagyományos szüreti vigadalmat szombat délután a városrészben. A mulatságon a ragyogó napsütéses időben szép számmal jelen voltak.

A felvonulásra Komáromból, Szőnyből és Ácsról érkeztek lovasok, különféle hintókkal, valamint egy kisvonat is indult, amire a látogatók felülhettek és végigkísérhették az eseményt. Összesen öt állomása volt a vonulóknak, a Dózsa György Művelődési Háztól a Vezérek Parkján át, érintve Bordács boltot, a Kőoroszlánt (amely régi hagyománya a városrésznek), valamint a Szúnyogvárat is. A felvonulást Czita János alpolgármester indította el.

Kőrösi Flórián, a Monostori Kulturális Egyesület Elnöke elmondta, hogy az eseménnyel a régi hagyományokat szeretnék feleleveníteni és az utókor számára mindezt továbbadni. A szüreti hangulat átadását képezték a különleges ruhák is.

A kétórás felvonulás alatt minden megállónál a Garabonciás Táncegyüttes szórakoztatta a közönséget egy néptánccal, valamint zsíros kenyérrel, borral és üdítővel kedveskedtek. A bort a rendezvényen a dunaszentmiklósi Kősziklás borászat biztosította, a lovasok vadpörköltjét pedig Zakor József vadász készítette.

Az alpolgármester kiemelte, Koppánymonostor is történelmi borvidék volt, ahol a helyi apátok termesztették a szőlőt és híres nedűt készítettek belőle. Hozzátette, a történelemben is fontos szerepe volt, különösen akkor, amikor nem lehetett a vizet forralás nélkül inni, mert az betegséget terjesztett, így nem csak frissített, hanem életet is mentett.

– Ezzel a hagyományőrzéssel méltó emléket állítunk a múltnak és a jelennek. A lovas tradíció is fontos dolog – tette hozzá Czita János, majd megköszönte az érkezőknek a jelenlétet, akik minden évben segítenek ápolni a hagyományokat, valamint, hogy megcsodálhatják állataikat, hintóikat és végigvonulhatnak velük a városon.

Az esemény a felvonulással nem ért véget, este nyolc órától a helyi művelődési házban szüreti bált rendeztek, melyen a kulináris élményeken és a táncon volt a hangsúly, a közkedvelt helyi Tequlia zenekar pedig szórakoztatta a közönséget.