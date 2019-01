Lőteret avattak a Bábolnához közeli volt kavicsbánya területén: bárkit szívesen látnak

Régi álma teljesült tavaly év végén az Ácsi Kinizsi Sport Club sportlövész-szakosztályának, amely lőteret avatott a Bábolnához közeli egykori kavicsbánya területén.

A kedvezőtlen időjárás ellenére is sokan kilátogattak az év végén az egykori kavicsbánya területére, ahol az Ácsi Kinizsi Sport Club sportlövész-szakosztálya egy külső lőteret avatott.

– A településünk régóta rendelkezik egy beltéri lőtérrel a Kinizsi-sporttelepen, de régóta szerettünk volna egy kültéri helyszínt is biztosítani a sport- és hobbilövészeknek – mondta Pok András.

A kültéri lőtér vezetője hozzátette: ezzel az ötlettel keresték fel tavaly az ácsi önkormányzatot, amely az egykori kavicsbányát ajánlotta. Ez kitűnő helyszínnek bizonyult. Az előzetes tervek szerint ötvenméteres lőteret szerettek volna, amelyet aztán kibővítettek, így év elejétől százméteres lőtér várja a sport- és hobbilövészeken kívül a vadászokat is.

Mellettük a környékbeli íjászok is hasznosan tölthetik el itt szabadidejüket, hiszen nekik is létrehoztak egy külön részt. Ennek köszönhetően elmondható, hogy egy többfunkciós lőtér várja nemcsak az ácsiakat és a bábolnaiakat, hanem mindenkit, aki érdeklődik a lövészet iránt.

A megnyitón Csuka László, Ács alpolgármestere méltatta a lőteret, amelyet stílszerűen ágyúlövéssel nyitottak meg. Az esemény lehetőséget adott arra is, hogy a komáromi történelmi hagyományőrzők bemutassák a régi korok feketelőporral elsüthető fegyvereit, valamint a szervezők koronglövész-bemutatót is rendeztek, amely önálló sportág. Emellett megtudtuk azt is, hogy valamelyest hasonlít a fácánvadászatra.

A megnyitón a bábolnai íjászok is bemutatták tudásukat, Bulyáki Bálint bajnok mellett a hagyományőrző íjászat jeles képviselői is bemutatkoztak. A többfunkciós lőtér huszonnégy órás, állandó jellegű nyitvatartással üzemel. Az érdeklődők előre egyeztetett időpontokban használhatják az új pályát az év minden napján.

Az üzemeltetők a fegyverrel nem rendelkezőkre is gondoltak, a pályán fegyverbérléssel és tapasztalt lőkiképzőkkel várnak mindenkit, aki szeretne belekóstolni a lövészet rejtelmeibe.