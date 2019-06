Lifttel is fel lehet majd jutni a Bazilika Panoráma-termébe

Közel kétszáz lépcsőn való áthaladást vált ki a Bazilikába építendő lift, mely függőleges személyszállító szerkezetet a belépőjegy megvásárlásával bárki igénybe veheti.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 13 milliárd forint állami támogatás jut az esztergomi főszékesegyház felújítására, a lift építése ennek a rekonstrukciónak a része. A tervezők és építészek első körben azt is megvizsgálták, hogy a 100 méter magas épületre kívülről elhelyezhető-e a felvonó, de nem találtak olyan megoldást, amely a történelmileg egybefüggő tömeget, az épület egységét ne változtatta volna meg.

A szakemberek végül úgy döntöttek, hogy abban a belső közlekedő részben alakítják ki a liftet, amely amúgy is a kincstár és a fölötte lévő Panoráma-terem között található, itt van az eddig használt csigalépcső is. A felvonó építése megkezdődött, a tervek szerint idén augusztusban adják át a turista forgalomnak a berendezést. A nyolc személyes lift alul, a kincstár pénztára utáni helyiségből indul felfele, de a lépcsős lehetőség is ugyanúgy választható lesz a turisták számára.