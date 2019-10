Lezárult a Tündérszépek első fordulója, íme a megyei továbbjutók

Megszületett a Tündérszépek országos szépségverseny megyei fordulójának végeredménye. Eszerint közönségíjasként a rédei Vitáris Dorina Dalma, a zsűri döntése nyomán pedig Kutacs Evelin, Méhész Bernadett és Oláh Cintia versenyezhet az október 31-én kezdődő regionális fordulóban.

Komárom-Esztergom megye tündérei Vas és Győr-Moson-Sopron szépségeivel versengenek a regionális fordulóban, ahonnan három, a zsűri által kiválasztott hölgy juthat tovább az országos fináléba a 10 millió forint összdíjazású Tündérszépeken. A tét tehát most még nagyobb lesz: az előttünk álló időszakban eldől, hogy megyénket ki képviseli majd a tévéshow-val egybekötött fináléban, illetve hogy egy vagy két szépségért izgulhatunk majd ott, hiszen előfordulhat, hogy a zsűri által kiválasztott szépségek mellett az ország közönségkedvence is megyei lesz, így pedig ő is bejuthat a végső döntőbe. Ez csak a Kemma.hu olvasóin múlik, akik október 31-től adhatják a szívecskéket a lányoknak ismét!

A szeptember 23-án kezdődött megyei fordulóban nap nap után harminc szépséget mutattunk be, s bizony már az ő kiválasztásukkor sem volt könnyű dolga szerkesztőségi zsűrinknek, hiszen majd’ kétszer ennyien szerették volna megmutatni magukat olvasóinknak és a nagyvilágnak. A szavazás október 28-án éjfélig tartott, ez alapján dőlt el, hogy olvasóink Vitáris Dorina Dalmát szeretnék továbbjuttatni.

Szakmai zsűrink, amelyben Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző, az Exatlon férfi bajnoka, valamint Kugler László, a portfóliófotózásoknak a Sport Hotelben is helyet biztosító Gyémánt Fürdő ügyvezető igazgatója kapott helyet szerkesztőségünk delegáltja mellett, három-három szépséget választott ki, és így alakult ki a végső sorrend, amelynek értelmében a Tündérszépek megyei fordulójának első helyezettje a tatabányai Kutacs Evelin, második helyezettje a vértesszőlősi Méhész Bernadett, harmadik helyezettje pedig a szintén tatabányai Oláh Cintia lett. Evelin rutinos versenyző, az első Tündérszépeken is a regionális fordulóig jutott már. A lányok mind értékes vásárlási utalványokkal gazdagodnak a dicsőség mellett, hogy ők képviselhetik megyénket a következő fordulóban.

Esztergályos Patrik lapunknak elmondta: sportolóként a Tündérek alakját, testük kidolgozottságát nézte meg az arcuk, szemük, mosolyuk mellett, így pedig nem is volt nehéz dolga eldönteni, kik az ő kedvencei.

– Nagyon jó érzés volt zsűrizni, férfiként ez a legideálisabb feladat szerintem az életben – mosolyodott el Patrik, aki reméli, hogy személyesen is mielőbb gratulálhat a továbbjutóknak.

Kugler László hozzátette: kifejezetten erős volt a Komárom-Esztergom megyei mezőny, büszke lehet a szervező rá, hogy milyen szép lányok kerültek be a legszebbek közé.

Minden résztvevőnek gratulálunk, és köszönjük, hogy megjelenésükkel napról napra szebbé tették hírportálunkat és olvasóink napját. Több tízezer szavazat érkezett a harminc szépségre az elmúlt bő egy hónapban, és több mint hárommilliószor nyitották meg a Tündérek fotóit ebben az időszakban, ami azt is bizonyítja, hogy megyénk TOP 30-a nem csak a Kemma.hu és a 24 Óra csapatának, hanem tömegek tetszését és szívét nyerték el ebben az időszakban.