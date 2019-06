Évekig, titokban „készült” Andrea ajándéka, az igaz szerelem szőlősi levendulása

A vértesszőlősi levendulaföld története romantikusabb, mint elsőre gondolnánk. Jeneiné Kocsis Andrea elmesélte, hogyan és miért kapta a lila „tengert” .

Levendula. A közösségi oldalakon sorra bukkannak fel a „levendulamániások” fotói, tanácsai, ötletei e rendkívül sokoldalúan felhasználható növény hasznosításáról. Rabul ejtett engem is, így amikor felbukkant a „vértesszőlősi levendulás”, felkerekedtem, hogy kicsit megmártózzam a lila virágok illatában. Mosolygós gazdasszony, szorgalmas férfiak, és egy rendkívüli történet várt.

A szőlősi határban egy kecsesen ringó gabonaföld szomszédságában pillantottam meg a felém integető több ezer lila virágot.

A közelben egy autóban pihent egy férfi. A tikkasztó melegben járt a motor, nem volt nehéz kitalálni: a család bizonyára a levendulásban szüretel. Többen is szedték a növényt kisebb-nagyobb papírzacskókba. A kis dombocska oldalán, a legmagasabb fajtájú levendula előtt egy fehér pad állt. Pihenésre és fotózásra is alkalmas.

Néhány fa árnyékában egy kis asztalka volt és egy pihentető hintaágy. Különböző termékeket mutatott a kérdezőknek egy kedves hölgy és egy fiatalember, majd elmagyarázták azt is, hogy melyik sorban, hogyan szedjék a levendulát. Amíg a háziasszonyt lefoglaltam kérdéseimmel, a nagyobbik fia, Barnabás terelgette az érkezőket.

– A férjem őstermelő, erdőmérnök. Van egy kis erdőnk, amelyet már ő telepített. Szerette volna, ha száz év múlva is él egy erdő a falu határában, amely az ő nevéhez fűződik. Másfél hektár, tölgy és cser. Ahol most vagyunk, ez is a mi területünk, de belterülettel határos kis föld, és nem nagyon tudtuk mire hasznosítani. Éppen ezért, ide nem is jártunk ki – legalábbis ezt gondolta évekig Jeneiné Kocsis Andrea, a Vértesszőlősi Levendulás háziasszonya.

Évekig készülődött, de a levendulák megelőzték

Mindeközben férje, Jenei József elhatározta, hogy különleges ajándékkal lepi meg feleségét az 50. születésnapján. A nagy esemény előtt négy évvel kezdte az előkészületeket, ezen a kis földterületen. Látta, hogy Andrea kedveli az otthon nevelgetett levendulabokrokat. Kis illatpárnákat készített és csokrokat, ezért Barnabás fiával együtt nekiállt a levendulás telepítésének. A föld előkészítése után körbekerítették a területet, majd Kecskemét mellől hozták a különleges növényeket.

Hatfajta levendulából 2500 tövet ültettek. Úgy időzítette József a telepítést, hogy a virágok éppen felesége 50. születésnapjára boruljanak lilába. Öntöztek, kapáltak a férfiak, sőt, ismerősöket is bevont a titkos akcióba. Három éven át. A férfi arra is ügyelt, hogy kisebbik fia, Bernát nehogy elárulja édesanyjának a meglepetést.

A levendulák azonban megtréfálták a férfit, és egy évvel korábban beértek. József ezért tavaly május 3-án, Andrea 49. születésnapján bekötötte a kedvese szemét és elvitte a levendulásba. „Ez a tiéd” – mondta. Andrea könnyes szemmel idézte fel a pillanatot.

Huszonöt éve házasok

– Tatabányán, a Köztársaság úton szomszédos házban gyerekeskedtünk – meséli Andrea. – Mégis Sopronban ismerkedtünk meg. A férjem erdőmérnöki karra járt, én meg óvónőképzőbe. Mikor odakerültem, az első héten egymásba botlottunk. Azóta is együtt vagyunk, június 11-én volt a huszonötödik házassági évfordulónk.

Léteznek még ilyen romantikus Józsefek? Miközben keresem a választ, érkeznek a szüretelők. Barnabás elmagyarázza a vágás menetét. Andreával felmegyünk a levendulásba, és meg is mutatja a látogatóknak, hogyan a leg­praktikusabb levágni a növény szárát. Közben a távozókhoz is van néhány kedves szava. Ha a zacskó nincs eléggé megtömve, ő kéri őket, szedjenek még egy-egy csokrot bele.

Sok csecsebecsét készít Andrea a levendulából

József nem véletlenül lepte meg imádottját ezzel az ajándékkal. Titkon szeretné, ha segítené a saját kis vállalkozásában, hátha elcsábul és lát benne hosszabb távon is fantáziát.

Andrea az elmúlt egy évben nagyon sokat tanult a növényről. Készít csokrokat, illatpárnákat, fürdősót, hűtőmágnest, és tavaly indította el a „szedd magad” akciót. Ami marad, abból olaj és aromavíz lesz. József emellett méhészkedik is.

– Járnak hozzánk Fehérvártól Budapestig. Örülnek, hogy nem kell elmenniük Tihanyig – meséli Andrea.

Romantika a levendulásban

A leszüretelt bokrok is formára vannak vágva. Az érkezők a növény szárát egységesen, szépen vágják. Aztán mindenki elidőzik kicsit a padon, készül néhány hangulatos fotó, majd a kapuban búcsúzik tőlük a gazdasszony.

Mindeközben megérkezik József. „Hoztál ebédet? De kedves vagy…” – mondja mosolyogva Andrea. József elhelyezkedik a hintaágyban. Madarak, méhek és levendulát szüretelők gyűrűjében. A felesége mellett.