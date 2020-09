A leukémiás bakonyaljai kislány tartja családjában is a lelket

Egyik napról a másikra ért véget a 14 éves, bakonybánki Vörös Barbara felhőtlen gyerekkora. Április végén egy elnyúló megfázással kezdődött az egész, végül rengeteg vizsgálat és antibiotikum után vért vettek tőle. Az eredmény az egész családot sokkolta: a 14 éves lány leukémiás.

Aki most találkozik Barbival, talán rá sem ismer arra a vidám, cserfes kislányra, aki még tavasszal volt. Már a ballagására és középiskolába készült, mikor kiderült, hogy súlyos beteg. Az elmúlt hetek, a folyamatos kemoterápia a sok fekvés megviselte, gyönyörű, derékig érő barna haja pedig kihullott. A fiatal lány azonban nem hagyja, hogy a jó kedvét is elvegye tőle a betegség. Fájdalmai ellenére is mosolyogva néz szembe a kórral. Családjában, testvéreiben is ő tartja a lelket.