Lesz árvíz a Dunán? Az Országos Vízügyi Igazgatóság helyre tette a kérdést

A tavaszi áradásokra minden évben készülnek a nagy folyók mellett levő települések. Az Országos Vízügyi Igazgatóság szerint azonban jelenleg még nem lehet egyértelműen kijelenteni: lesz-e árvíz, vagy sem.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleményben cáfolta az előzetes, téves híreket a 2019-es tavaszi, vízügyi helyzettel kapcsolatban.

Az OVF közleménye szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén a hóban tárolt vízkészlet (ami az olvadáskor majd le fog folyni a két folyón) a sokéves maximum közelében van. Ez a vízmennyiség azonban lefolyhat „békésen” úgy, hogy szinte észre sem vesszük, de akár rendkívüli árvizet is okozhat.

Hogy végül is mi fog történni azon múlik, hogy az olvadás milyen gyorsan történik. Önmagában a gyors hőmérséklet-emelkedés nem elegendő, hanem egyidejű, nagy mennyiségű csapadék is szükséges ahhoz, hogy egy esetleges árvíz kialakulásához kellően gyors legyen az olvadás. Az Alpokban, nagy magasságokban felhalmozott hó készlet ritkán tud gyorsan olvadni, ezért egy esetlegesen kialakuló árhullám kialakulása szempontjából kisebb veszélyt jelent.

Sokkal fontosabb az alacsonyabb, 1500 méter alatti magasságokban felhalmozott hó mennyisége, de kedvező körülmények között – mint például tavaly is – nagy mennyiségben is el tud olvadni lassan, fokozatosan.

A főigazgatóság felhívta a figyelmet, hogy ezért nem lehet megállapítani most, hogy idén lesz-e árvíz vagy sem. Ez a következő időszakban, a vízgyűjtőkön bekövetkező időjárásától függ. Ez annál inkább is igaz, mert önmagában csak eső formájában lehulló csapadékból is kialakulhat árhullám, akár nyáron is.

Az Országos Vízjelző Szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a végbemenő folyamatokat, és naponta elemzi a kialakult helyzetet.