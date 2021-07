Lenyűgözte a nálunk forgató amerikai filmsztárt a Fényes Tanösvény kék vize

A Halo című amerikai sci-fi sorozatot forgatták a közelmúltban Almásfüzitőn. A széria főszereplője, Pablo Schreiber Tatát és Esztergomot is felfedezte.

A közelmúltban a volt Almásfüzitői Timföldgyár ismét film­forgatásnak adott otthont. A lakókat az önkormányzat oldalán figyelmeztették, hogy pár héten át vaktölténnyel ellátott, bevizsgált fegyvereket használnak a jelenetek felvétele során. A helyszínen filmes autókat, hatalmas lámpákat, stábtagokat is meg lehetett figyelni, de a szigorú biztonsági őrök sem hiányozhattak. Az egyik amerikai filmsztárt pedig megyénk természeti és épített szépségei is lenyűgözték mindeközben.

A Halo című amerikai sci-fi-sorozatot forgatják itt, amely egy rendkívül népszerű videójátékon alapul. A játékok története egy háború köré épül, ami az emberiség és egy, a társadalomban élő idegen szövetség, a Covenant között zajlik. A Halo-játékok többségében a Master Chief John-117 nevű szuperkatona és társa, a Cortana nevű mesterséges intelligencia a főszereplő. A címben szereplő Halo-k gyűrűvilágok, saját bioszférával.

A szuperkatona szerepében Pablo Schreiber tűnik fel, az alkotás egyik vezető producere pedig nem más, mint Steven Spielberg, akinek nevéhez számtalan legendás film kötődik. A forgatás a koronavírus miatt fél évig szünetelt, de ha minden igaz, 2022-re már elkészül a sorozat.

Schreiber, akinek féltestvére is híres színész, mégpedig Liev Schreiber, egyébként igen szorgalmasan járta be Magyarországot és azon belül megyénket is. Például megfordult Esztergomban és Tatán. Utóbbi helyen szülinapozott is egyet a tóparton. Mindemellett a filmsztárt lenyűgözte az, hogy milyen kék a víz a Fényes Tanösvényen. Utóbbiról Instagram-sztoriban számolt be, míg Esztergomban a Bazilikát örökítette meg.

Pablo olyan filmekben szerepelt többek között, mint A mandzsúriai jelölt, Az első ember, és olyan sorozatokban, mint A férjem védelmében, az Orange is the new Black, vagy épp A különleges ügyosztály.

Nem a Halo az első, amit itt forgattak Almásfüzitőn egyébként. Jamie Foxx és Taron Egerton a Robin Hood munkálatai kapcsán dolgozott a volt timföldgyárban, és bele is tört a nyelvük az Almásfüzitő szó kimondásába. Jennifer Lawrence pedig a Vörös veréb című mozi egyes jeleneteit vette fel ugyanitt.