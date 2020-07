Lényegesen csökkenhet a környezetterhelés az új dunaalmási tisztítótelep miatt

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósul meg egy hatalmas, több milliárdos központi beruházás egy szelete a település határában. Ez a projekt az Észak-és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés elnevezést „viseli”. Ebben szűkebb hazánk három Duna-menti települése is érintett, köztük Dunaalmás. A jó ütemben zajló munkálatok eredményeként a község szennyvizét már most is ez az új létesítmény fogadja.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Az egykori szennyvíztelepet, amely eddig Dunaalmás és a szomszédos Neszmély szennyvizét tisztította, a fejlesztés előrehaladtával már úgymond kiszakaszolták, az elavult tisztítóművet üzemen kívül helyezték az Északdunántúli Vízmű Zrt. szakemberei. Mivel a település és Neszmély szennyvízrendszer-hálózata működőképes, ezért azon a beruházás során nem kellett változtatni. Ám a faluban így is akad mintegy tíz és fél kilométernyi csatornázatlan terület, amely továbbra sem részesülhet a javuló szolgáltatásból, mert a pályázat kiírása szerint a források – kifejezetten – hálózatfejlesztésre nem fordíthatók. A rendszerre bekötni csak azokat az ingatlanokat lehet, amelyek közvetlenül a hálózat mentén helyezkednek el. A településen három korszerű átemelő beépítésével még a gravitációs folyásirányt is sikerült megváltoztatni. Ez azért is fontos, mert az előírások szerint, a szennyvíznek a képződéstől számított hat órán belül el kell jutnia a kezelés helyszínére. Ezt az elvárást szolgálja a Lilla utcában, a rendszerbe épített kompresszor is, amely a csúcsidőszakot követően, az éjjeli órákban lép működésbe. Teljesen kiüríti a csőrendszer a hálózatnak azon kezdő pontjáig, ahol már a gravitációs elfolyás biztosított. Azaz a szennyvíz magától eljut az új szennyvíztisztító telepig. Ottjártunkkor a létesítmény már tudta fogadni a község szennyvizét. A korszerű, új épületegyüttesben működtek a biológiai ülepítők, derítők. Továbbá a medencéket levegőztető rendszerek, illetve a „vizes forgatás” is. Gyakorlatilag a telephely „készre jelentéséig” már csupán apróbb simítások voltak, vannak hátra. A korszerű telephely modern technikai és technológiai megoldásainak köszönhetően a környezeti terhelés jelentősen csökken. A beruházás tervezésekor, az építés kezdetén sokan tartottak attól is, hogy a településen és térségében – kedvezőtlen körülmények között – esetleg kibírhatatlan lesz a bűz. Ettől sem kell tartani, ha lehet így fogalmazni, minimális a szaghatás. Ennek megfelelően hamarosan megkezdődhet az almásfüzitői hálózat rákötésének kivitelezése is. Az ÉKDU 2. nagyszabású program, a megyénk határain túl – a Dunaalmás központú szennyvíz-elvezetési agglomeráción kívül is – a több települést érint, sok települést szolgál majd ki biztonsággal. A fejlesztések, a munkálatok másik két jelentős centruma Dunaújváros, illetve Pusztaszabolcs. A projekt teljes bruttó költsége a megvalósulásakor meghaladhatja az 5,6 milliárd forintot, viszont több évtizedes problémákat, gondokat oldhat meg, több évtizedre. A mi környékünkön zajló tetemes összegű beruházás még ebben az esztendőben meg is valósulhat. A konzorciumi partner, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által kiadott információ alapján a programzárás várható időpontja október. Az ÉKDU 2 hatásai a térségben

Észak-és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU2) című projekt kapcsán Dunaalmáson egy teljesen új szennyvíztisztító telep épült, épül az elavult, régi helyett. Dunaalmáson és Neszmélyen a csatornahálózat mentén fekvő ingatlanok be-, illetve rákötése is megoldódik, illetve a meglévő szennyvíznyomócső-hálózat átalakítása oly’ módon, hogy a két község szennyvize az új tisztítóra vezethető legyen. Átépítették és modernizálták az átemelőket, a mélyen fekvő szivattyúkat pedig már a mértékadó árvízszint fölé emelték. Almásfüzitőn, amely szintén ebben a programban érintett, új, elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat épül, amely az összegyűjtött szennyvizet a tervezett nyomóvezetéken keresztül „tereli” az új létesítménybe. A telep, a jelenleg elérhető legkorszerűbb technológiával létesül, így a közvetlen környezet tisztított szennyvíz által okozott terhelése lényegesen csökken.