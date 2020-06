Legyünk büszkék a kitűnő gyermekeinkre!

Várjuk a jelentkezését azon Komárom-Esztergom megyei általános iskolai tanulóknak, akiknek a 2019/2020-as tanévben valamennyi osztályzatuk ötös lett.

Be szeretnénk mutatni azokat az általános iskolásokat, akik az egész tanévet szorgalmas tanulással töltötték, s a kiemelkedő munkájuk jutalma nem is maradt el: kitűnő lett a bizonyítványuk. Az alsó tagozatos gyermekek esetében szöveges értékeléssel is elfogadjuk a jelentkezéseket, ha tartalmazza a „követelményeknek jól megfelelt” vagy a „megfelelt” összegzést.

A részvételhez a következőkre van szükség: tanuló neve, lakcíme, iskolája, osztályának megnevezése, fél évnél nem régebbi arckép és a bizonyítvány másolata (fotója), valamint egy szülői beleegyező nyilatkozat. A kért adatokat, fotókat kizárólag a portálunk kezdőlapján elérhető linken tölthetik fel (www.kemma.hu/szinotos). A jelentkezési határidő: 2020. július 6.

A színötös tanulók portréit július 10-től a Kemma.hu-nn, valamint a 24 Órában is megjelentetjük. Arra biztatjuk tehát a tanévet kitűnően teljesítő diákokat, csatlakozzanak a színötösök csapatához.