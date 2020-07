Minden horgásznak kettős énje van: a víz mellett magányos és csendes sport a horgászat, viszont kiváló közösségi időtöltés lehet a legnagyobb fogásokat és sztorijaikat megosztani.

A 24 Óra és a Kemma.hu legújabb játékában éppen ezért arra hívjuk a Komárom-Esztergom megyei sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket és írják meg történetüket. Továbbra is várjuk a lenyűgöző fogásokat. Annál is inkább, hiszen minden hónapban értékes nyeremények találnak gazdára játékunkban.

Olvasóink szavazatai alapján ugyanis júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban 5000 forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks pedig további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. És hogy felpörgessük a hideg novembert is, Az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét. Irány tehát a A hónap fogása oldalunk, ahol olvasóinkkal együtt izgatottan várjuk a képeket és szöveges beszámolókat.

Játékfelületünket eddig csaknem háromezren keresték fel, míg nevezőinkre már több mint félezer voks érkezett. Továbbra is arra buzdítjuk a horgászat szerelmeseit, kapitális fogásaik mellé osszák meg velünk azok történetét is. Érkeztek dunai, kesztölci, illetve Rüdiger-tavi fotók is, a hozzájuk mellékelt sztorikban beküldőink véletlenszerű fogásokról, hosszadalmas fárasztásokról és éjszakai kalandjaikról számoltak be. Ne feledjék, a legjobb sztorikat és mesélőiket külön is bemutatjuk havonta megjelenő horgászoldalunkon, legközelebb augusztus 14-én. Az első hónap fogása címért való jelentkezéseket július 31-ig várjuk.