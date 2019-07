Több mint félmilliárdból építik újra a Mindszenty-iskola épületét

Persze nem az egészet, csak a régi épületszárnyat. A felújítás során alaptól a tetőig modern épület jön létre.

Dorog felől Esztergomba beérkezvén nem a megszokott látvány fogadja az érkezőt: a Kerektemplom előtt foghíjas az épületsor. Július 28-án ugyanis lebontották az esztergomi Mindszenty József Általános Iskola régi, földszentes épületszárnyát, helyére egy környezetbarát és tágas épületszárnyat kap a Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által fenntartott iskola.

A beruházás célja az intézmény tantermekkel történő bővítésére, átépítésére, felújítására és energetikai korszerűsítésére irányul. Elkészül majd egy 300 adagos melegítő konyha, egy 90 férőhelyes bővített ebédlőtér, egy emelet ráépítés, új könyvtár, tantermek, csoportszobák és tanári helyiség. Ezen kívül optimalizálják a belső közlekedési rendszereket és összenyitják a különböző épületszárnyakat is.

A vizes helyiségeket felújítják, kialakítanak egy teakonyhát, és áthelyezik az orvosi szobát. Az átépítéssel megnövekszik az udvari terület is, a nagyobb udvar egy részét térkövezik, illetve gumiőrleményes udvari felületet alakítanak ki. De lesz akadálymentes parkoló is. Az akadálymentesítéshez kapcsolódik egy személyfelvonó telepítése is az épületben.

A környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően modern nyílászárókat és hőszigetelt falakat kap az épület, illetve korszerű épületgépészetet is kialakítanak új, energiatakarékos kazánok telepítésével. A tervek szerint a beruházás nettó 542 millió 152 ezer 660 forintba kerül majd.