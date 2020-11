Látványos szakaszában a tatabányai kézilabdázók új csarnokának építése (fotók)

Schmidt Csaba révén betekintést nyerhetünk az épülő tatabányai sportcsarnokra, amelyről többek között az is kiderült, hogy már 40 százalékos a készültsége.

Schmidt Csaba, önkormányzati képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a főépítészeti iroda munkatársaival, az aljegyzővel, és az Agora munkatársaival bejárták az épülő tatabányai sportcsarnokot.

A képviselő arról is beszámolt, hogy a bejáráson megtudták, hogy a csarnok készültsége már 40 százalékos. Heteken belül a helyükre kerülnek a főtartó elemek, amelyek most a Gyémánt Fürdő parkolójában pihennek. Folyamatban van az előregyártott vasbeton szerkezet telepítése és elindult gépészet szerelése is – derült ki Schmidt Csaba posztjából.

Többek között az is kiderült, hogy a vívók új terme szerkezetkész, míg a lelátokra már érkeztek próbaszékek, így Schmidt Csaba az elsők között csodálhatta meg, hogy milyen lesz a rálátás a pályára. A képviselő bejegyzése végén úgy fogalmaz, hogy a véglegesítés előtt álló tervekhez több észrevételt tettek főként a hangosítás, gyengeáramú rendszerek és mobil lelátók mozgathatóságának kérdésében.