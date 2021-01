Látványos képek: Szomódon a tatai katonák nyerték a „koszovói csatát”

A tömeg ugyan fenyegetően gyülekezett, de néhányan kiváltak közülük, és mintegy jelezve békés szándékukat, bokrétával kezükben közeledtek a plexi pajzsfal felé. A felsorakozott KFOR-erők fegyelmezetten, mozdulatlanul várakoztak, de a virágcsokrot nem fogadták el. Ez a jelenet bizonyára –az elmúlt 22 évben –többször is lejátszódott Koszovóban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A szomódi lőtér tövében tartotta zárógyakorlatát a KFOR (Koszovo Force) 24. váltása, amelyen egy szimulált tüntetést kellett „felszámolnia” a nemzetközi békefenntartó erő magyar kontingensének. A „szelíden” induló tömegdemonstráció azonban eszkalálódott, így végül be kellett vetni a harmadik reagáló erőt is, azaz a KFOR-t.

A hangszóróból felhangzott az utolsó figyelmeztetés is, miszerint a tüntetők térjenek haza, ám ez a felhívás falra hányt borsónak bizonyult. Sőt, még inkább felszította az indulatokat. A katonák sorfala felé repülő Molotov-koktélokat, azaz meggyújtott benzines palackokat most ugyan füstbombák helyettesítették, de így is félelmetes volt a helyzet. Mert a tüntetők minden kezük ügyébe kerülő, mozdítható tárggyal, köztük gumiabroncsokkal támadtak a rendfenntartókra. Azért a „koszovói csata”, amelyet Szomód közelében vívtak, végül a KFOR-erők győzelmével ért véget. Különösen akkor vált ez egyértelművé, amikor páncélozott harcjárműveken megérkezett az erősítés.

A február-márciusban Koszovóba, a Pristina melletti Novo Selóba készülő, nagyjából egy zászlóaljnyi magyar kontingens, úgynevezett harcászati tartalékként teljesít szolgálatot a Balkánon. A magyar misszió vezetője az a Fekets Zoltán alezredes lesz, aki tagja volt az első küldetésnek is. A KFOR-24 is, az előző váltásokhoz hasonlóan, a harmadik reagáló erőként jelenik meg a térségben. Őket már csak akkor vetik be, ha a helyi, illetve a nemzetközi rendőrség tömegoszlatási kísérlete kudarcot vallott.

A szerdai zárógyakorlaton az MH 25. Klapka György Lövészdandár I. zászlóaljának katonái jól teljesítettek. A 48 óráig tartó „vizsgán” csütörtökön még egy barikádbontási feladat vár a misszió tagjaira, és ha azzal is sikeresen végeztek, befejeződött az egység felkészítése. A jelenleg kinn állomásozó magyar egység leváltása több ütemben és fokozatosan történik majd.