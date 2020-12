Látványos fotók: hamarosan fedél lesz a tatabábányai sportcsarnok felett

A leendő, 6000 fő befogadására képes sportcsarnok lassan az utolsó szerkezeti darabok is a helyükön lesznek, hamarosan tető is kerül az épület fölé.

Már a lezárt kerítések sem takarják a hatalmas területen folyó gigantikus munkát: a multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építkezése látványos szakaszhoz ért. A napokban négyszáz tonnás daruval emelik a helyükre a negyvenkét tonnás acél tartóelemeket. Várhatóan januárban megkezdődhet a 6000 ember befogadására alkalmas küzdőtér fedése is, majd a belső munkálatok.

Bencsik János mkiniszteri biztos, országgyűlési képviselő Facebook-oldalán arról ír, hogy időközben megkezdték a külső közművek építését is és hamarosan felvonulhatnak az utak és parkolók kivitelezői is. Emellett heteken belül kiválasztják a nézőtér székeit is. Annyi már biztos, hogy a TSC hagyományainak megfelelően kékek lesznek.

A székek kékek lesznek – multifunkcionális rendezvénycsarnok

A multifunkcionális sportcsarnok csaknem huszonkettőmilliárd forintból épülhet meg. A beruházás részeként ötszáz férőhelyes személygépjármű-parkolót, kerékpártárolókat és autóbuszparkolóhelyekat is építenek.