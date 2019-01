Lakhatatlanná vált a család otthona a pusztító tűz után

Hatan voltak abban a házban, amelynek tetőszerkezete vasárnap 21 óra 30 perc körül lángra kapott Ácson. Feltehetően elektromos zárlat miatt keletkezett a tűz. A család kimenekült az épületből, szerencsére senki nem sérült meg, de a ház lakhatatlanná vált. Minden segítségnek nagyon örülnének.

Végh Márió családapa ottjártunkkor elmesélte, hogy ősszel költöztek a Rákóczi Ferenc utcai ingatlanba párjával és két gyermekükkel. A tragikus estén azonban nevelt lánya és barátja is náluk volt.

– Vasárnap este fél tíz körül, amikor a gyerekeket már lefektettük, párommal még kimentünk a teraszra dohányozni. Akkor figyeltünk fel arra, hogy a földön valami piros fény látszik. Fogtam gyorsan a létrát és felszaladtam a padlásra, ami akkor már lángolt – mondta Végh Márió.

A szülők ez­után kimenekítették gyermekeiket az épületből, majd hívták egyből a tűzoltókat. A szemben lévő szomszéd is észrevette a tüzet, így ő is azonnal értesítette a katasztrófavédőket.

Az édesapának volt annyi lélekjelenléte, miután a család már biztonságban volt, hogy a házban lévő gázpalackot kihozza, valamint meleg ruhákat a gyerekeknek, emellett áramtalanította az épületet is.

Hét-nyolc perc elteltével megérkeztek az ácsi tűzoltók, majd nem sokkal később a komáromiak is csatlakoztak hozzájuk, így több oldalról oltották az akkor már teljesen lángba borult házat. A családfő még ősszel elkezdte az épület szigetelését, ami azonban a kedvezőtlen időjárás miatt félbeszakadt, így mivel nincsen a telken melléképület, a padláson volt az összes ehhez szükséges anyag, valamint a gyerekeknek több játéka is, ami szintén szénné égett.

Az édesapa elmondta, a legkisebb, kétéves kisgyermek nem sokat fogott fel a történtekből, de a hatéves apróság nagyon megijedt. Végh Márió párja is nehezen viseli a történteket. A családapa kitért arra is, hogy a tetőn felgyülemlett víz kárt tett a falakban is, amelyek már most megrepedtek. Problémát okoz az is, hogy a víz megfagyott, így nem is lehet onnan eltávolítani. Biztosítása nem volt a családnak.

Az ácsi önkormányzat csaknem 300 ezer forint gyorssegélyt utalt ki a családnak. Ebből sikerült lefedniük a tetőt és próbálják menteni a menthetőt. A család jelenleg az édesapa nagymamájánál lakik, azonban nem tudják, meddig tudnak ott maradni.