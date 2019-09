Szívszorító pillanatok Tatabányán: L.L. Junior kisfiáért virrasztottak

L. L. Junior kisfiát, Dávidkát egy autó ütötte el. A temetésének előestéjén Tatabányán szerveztek virrasztást Dávidka lelki üdvéért a vele együttérző romák.

L. L. Junior tragikus balesetben elhunyt kisfia, Dávidka lelki üdvéért szerveztek virrasztást a temetés előestéjén Tatabányán Domonkos Sándor Gábor és Balogh Cola Gábor szervezésében. Utóbbi a helyszínen azt is megígérte, hogy azokat a fehér virágokat, amelyek most az autóbalesetben elhunyt 3 éves kisfiú fényképe előtt összegyűltek, pénteken elviszi Dávidka temetésére is.

A résztvevők könnyes szemmel értettek egyet azzal, hogy ők nem egy sztár, hanem egy kisfiú lelki üdve miatt gyűltek most össze, L. L. Juniorban pedig nem a sztárt, hanem a családapát látják, ezért is osztoznak gyászában.

L. L. Junior tragikus balesetben elhunyt kisfiáért, Dávidkáért virrasztanak Tatabányán Közzétette: Kemma.hu – 2019. szeptember 5., csütörtök

A virrasztásról és annak hagyományairól a későbbiekben bővebben is beszámolunk.